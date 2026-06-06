BH: homem é preso por manter companheira em cárcere privado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de manter a companheira, de 26, em cárcere privado e ameaçá-la com uma faca em uma casa no Bairro Pousada Santo Antônio, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu neste sábado (6/6),

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada, após denúncia feita pela irmã da vítima, de suspeita de cárcere privado. A familiar informou que a irmã estava sendo mantida sob domínio do companheiro dentro do imóvel e que o suspeito estaria armado com um facão.

No endereço indicado, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram a vítima e o suspeito. Aos militares, a mulher, emocionalmente abalada, relatou que o homem havia saído na noite anterior e retornado ao amanhecer aparentemente sob efeito de entorpecentes.

Ainda segundo o relato da vítima, ele passou a acusá-la de manter um relacionamento extraconjugal e exigiu que ela revelasse nomes de supostos envolvidos. Após perceber o comportamento alterado e agressivo do suspeito, a mulher afirmou que tentou sair da residência para procurar abrigo na casa da sogra, mas sua saída foi impedida pelo homem.

A vítima informou ainda que o companheiro faz uso frequente de cocaína e maconha. Os militares também notaram um ferimento superficial em um dos pés da vítima, mas ela esclareceu que a lesão havia ocorrido antes dos fatos registrados.

Durante as diligências na casa, os policiais apreenderam um facão escondido dentro de uma máquina de lavar roupas, que foi encaminhado à delegacia.

Também interrogada pela PM, a familiar da vítima disse que percebeu algo estranho durante uma ligação telefônica. Segundo ela, a irmã demonstrava medo, respondia de forma limitada e chegou a dizer que não conseguia sair da residência porque o companheiro estava com um facão.

Ela ainda contou que a ligação foi interrompida abruptamente após um forte ruído, semelhante à queda ou arremesso do celular ao chão. Depois disso, todas as tentativas de contato foram recusadas, o que motivou a denúncia. Na chegada dos policiais, o suspeito estava com o celular da companheira.

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Conforme a corporação, o homem resistiu à abordagem dos militares e precisou ser algemado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no momento da retirada da vítima do local, o homem gritava que ela não deixaria o local e tentava se desvencilhar dos agentes para impedir sua saída. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou à disposição da Polícia Civil.