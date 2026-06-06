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BH: homem é preso por manter companheira em cárcere privado

Suspeito havia saído de casa na noite anterior e retornado sob efeito de drogas, quando começou a ameaçar e acusar a vítima

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
06/06/2026 22:55 - atualizado em 06/06/2026 23:01

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Viatura da PMMG
Irmã suspeita de ligação, chama PM e mulher é resgatada de cárcere privado em BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de manter a companheira, de 26, em cárcere privado e ameaçá-la com uma faca em uma casa no Bairro Pousada Santo Antônio, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu neste sábado (6/6),

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada, após denúncia feita pela irmã da vítima, de suspeita de cárcere privado. A familiar informou que a irmã estava sendo mantida sob domínio do companheiro dentro do imóvel e que o suspeito estaria armado com um facão. 

No endereço indicado, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram a vítima e o suspeito. Aos militares, a mulher, emocionalmente abalada, relatou que o homem havia saído na noite anterior e retornado ao amanhecer aparentemente sob efeito de entorpecentes.

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Ainda segundo o relato da vítima, ele passou a acusá-la de manter um relacionamento extraconjugal e exigiu que ela revelasse nomes de supostos envolvidos. Após perceber o comportamento alterado e agressivo do suspeito, a mulher afirmou que tentou sair da residência para procurar abrigo na casa da sogra, mas sua saída foi impedida pelo homem.

A vítima informou ainda que o companheiro faz uso frequente de cocaína e maconha. Os militares também notaram um ferimento superficial em um dos pés da vítima, mas ela esclareceu que a lesão havia ocorrido antes dos fatos registrados.

Durante as diligências na casa, os policiais apreenderam um facão escondido dentro de uma máquina de lavar roupas, que foi encaminhado à delegacia.

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Também interrogada pela PM, a familiar da vítima disse que percebeu algo estranho durante uma ligação telefônica. Segundo ela, a irmã demonstrava medo, respondia de forma limitada e chegou a dizer que não conseguia sair da residência porque o companheiro estava com um facão.

Ela ainda contou que a ligação foi interrompida abruptamente após um forte ruído, semelhante à queda ou arremesso do celular ao chão. Depois disso, todas as tentativas de contato foram recusadas, o que motivou a denúncia. Na chegada dos policiais, o suspeito estava com o celular da companheira.

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Conforme a corporação, o homem resistiu à abordagem dos militares e precisou ser algemado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no momento da retirada da vítima do local, o homem gritava que ela não deixaria o local e tentava se desvencilhar dos agentes para impedir sua saída. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou à disposição da Polícia Civil. 

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