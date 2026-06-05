Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Vídeo: PM persegue suspeitos após morte em barbearia

Quatro pessoas foram presas após o crime que terminou com a morte de um barbeiro de 24 anos em Araguari, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/06/2026 21:43 - atualizado em 05/06/2026 23:33

compartilhe

SIGA
×
Vídeo mostra perseguição da PM durante buscas por suspeitos de homicídio em Araguari
Vídeo mostra perseguição da PM durante buscas por suspeitos de homicídio em Araguari crédito: Reprodução/Redes sociais

Um barbeiro de 24 anos morreu após ser baleado dentro da própria barbearia nesta sexta-feira (5/6), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Um vídeo mostra a perseguição da Polícia Militar a um dos suspeitos. Quatro pessoas foram detidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Paraíso. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Após ser socorrido, o barbeiro foi transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde foi confirmada a morte.

Leia Mais

Após o ataque, equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos para identificar os envolvidos. Durante as buscas, os militares localizaram um dos veículos utilizados na ação criminosa incendiado. As diligências também levaram à identificação de outro automóvel que teria sido usado para dar fuga aos suspeitos.

Ao longo da noite, os policiais prenderam quatro suspeitos de participação no crime: dois homens, de 20 e 22 anos, e duas mulheres, de 20 e 21 anos. De acordo com a PM, um dos homens foi encontrado em uma área de mata próxima ao local onde um dos veículos havia sido abandonado. Outro suspeito teria fornecido o carro utilizado na ação.

Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre 38, apontado como a arma usada no crime, dois veículos, cinco aparelhos celulares e dois cartões de memória.

A Polícia Civil informou que a perícia esteve no local para coleta de vestígios e outras informações que irão auxiliar nas investigações. Os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento.

As circunstâncias e a motivação do crime seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações repassadas à PM, a vítima morava em Araguari há seis anos e havia inaugurado a barbearia há aproximadamente oito meses. Ele nasceu no estado do Tocantins, onde será sepultado.

Tópicos relacionados:

araguari

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay