Vídeo: PM persegue suspeitos após morte em barbearia

Um barbeiro de 24 anos morreu após ser baleado dentro da própria barbearia nesta sexta-feira (5/6), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Um vídeo mostra a perseguição da Polícia Militar a um dos suspeitos. Quatro pessoas foram detidas.

O crime aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, no Bairro Paraíso. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Após ser socorrido, o barbeiro foi transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde foi confirmada a morte.

Após o ataque, equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos para identificar os envolvidos. Durante as buscas, os militares localizaram um dos veículos utilizados na ação criminosa incendiado. As diligências também levaram à identificação de outro automóvel que teria sido usado para dar fuga aos suspeitos.

Ao longo da noite, os policiais prenderam quatro suspeitos de participação no crime: dois homens, de 20 e 22 anos, e duas mulheres, de 20 e 21 anos. De acordo com a PM, um dos homens foi encontrado em uma área de mata próxima ao local onde um dos veículos havia sido abandonado. Outro suspeito teria fornecido o carro utilizado na ação.

Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre 38, apontado como a arma usada no crime, dois veículos, cinco aparelhos celulares e dois cartões de memória.

A Polícia Civil informou que a perícia esteve no local para coleta de vestígios e outras informações que irão auxiliar nas investigações. Os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento.

As circunstâncias e a motivação do crime seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

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Segundo informações repassadas à PM, a vítima morava em Araguari há seis anos e havia inaugurado a barbearia há aproximadamente oito meses. Ele nasceu no estado do Tocantins, onde será sepultado.