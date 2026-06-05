Menina de 6 anos morta por tiro acidental do irmão é enterrada

A menina Isadora Fernandes Pereira dos Santos, de 6 anos, vítima de um disparo acidental feito pelo irmão, de 12, com a arma do padrasto, foi velada na casa da família e enterrada às 10h desta sexta-feira (5/6), no Cemitério Municipal de Pavão, no Vale do Mucuri. Enquanto familiares e moradores se despedem da criança, a polícia continua à procura do padrasto, proprietário da espingarda usada no acidente, que fugiu antes da chegada dos militares e ainda não foi localizado.

A tragédia aconteceu na manhã de quinta-feira (4/6), na comunidade de Córrego Mumbuca, zona rural de Pavão. Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças, o companheiro dela e os três filhos estavam cortando capim nas proximidades da residência quando os irmãos retornaram para casa.

De acordo com o relato repassado aos militares, o garoto encontrou a espingarda cartucheira do padrasto dentro da residência e a pegou por curiosidade. Em seguida, a arma disparou e o tiro atingiu a cabeça da irmã caçula.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Isadora já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.

Quando a Polícia Militar compareceu à residência, o padrasto da criança, dono da arma, já havia deixado o local. Desde então, ele é procurado pelas forças de segurança.

A morte da menina causou forte comoção em Pavão. Nas redes sociais, a prefeitura manifestou pesar pela perda da criança e prestou solidariedade à mãe, familiares e amigos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do disparo e a responsabilidade pela guarda da arma de fogo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck