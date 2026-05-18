Mãe grávida arrasta filha e arranca cabelo da menina na Grande BH
Menina apresentava escoriações pelo corpo e foi acolhida pelo Conselho Tutelar em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Uma menina de 5 anos ficou ferida ao ser arrastada pelos cabelos pela própria mãe, de 32 anos, na tarde desse domingo (17/5), em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, a agressão aconteceu por volta das 12h40, na Avenida Doutor Rossini de Minas, no Bairro Tereza Cristina.
Populares acionaram a polícia ao presenciarem a criança sendo arrastada pelos cabelos em via pública. Ainda conforme a PM, a mãe confessou a agressão e afirmou que estava muito nervosa no momento dos fatos.
A mulher contou aos militares que faz tratamento psiquiátrico em uma clínica na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), mas estaria sem utilizar os medicamentos há algum tempo.
Ela também relatou que está grávida de oito meses. Segundo o relato da suspeita, a menina mora com a avó materna e ela acredita que a filha não recebe os cuidados adequados.
O companheiro da mulher afirmou à polícia que está com ela há cerca de um ano e que soube da agressão enquanto trabalhava. Ele disse ainda que a criança apresenta comportamento desobediente devido à criação com a avó.
A menina apresentava ferimentos nos pés, joelhos, lado direito do rosto e escoriações na cabeça, além de parte do cabelo arrancado. O Conselho Tutelar foi acionado, acompanhou a ocorrência e ficou responsável pela criança.