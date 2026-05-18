Corpo de ‘Popeye’ é encontrado por crianças após assassinato na Grande BH

Um jovem de 24 anos, conhecido pelo apelido de “Popeye”, foi encontrado morto na noite desse domingo (17/5), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por crianças por volta das 21h30, na Rua Costa Rica, no Bairro Paraguai.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais e com manchas de sangue na região da cabeça.

Moradores relataram à polícia que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 18h, mas acreditaram que se tratava de fogos de artifício. Por esse motivo, a PM só foi acionada horas depois, quando as crianças encontraram o corpo.

De acordo com a corporação, o jovem era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ainda conforme a PM, ele exercia funções ligadas ao grupo comandado por “Neguinho do Paraguai”, apontado como antigo chefe do tráfico local e morto em abril deste ano.

A perícia da Polícia Civil constatou uma perfuração na face e outra na mão direita da vítima. Próximo ao corpo, os peritos encontraram uma cápsula de munição calibre 9 mm, além de um saco plástico com pedras de crack e 12 pinos de cocaína.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é investigada.