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TIRO ACIDENTAL

Dono de arma usada em disparo que matou criança segue desaparecido em MG

Polícia apreendeu espingardas, pólvora e cartuchos na casa da família no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/06/2026 13:13

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Isadora Fernandes Pereira dos Santos, de 6 anos, morreu ao ser baleada na cabeça
Isadora Fernandes Pereira dos Santos, de 6 anos, morreu ao ser baleada na cabeça crédito: Redes Sociais/Reprodução

Continua foragido o homem suspeito de ser o proprietário da arma utilizada no disparo que matou Isadora Fernandes Pereira dos Santos, de seis anos, na comunidade de Córrego Mumbuca, zona rural de Pavão (MG), no Vale do Mucuri.

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A criança morreu na manhã dessa quinta-feira (4/6) ao ser atingida na cabeça por um tiro disparado acidentalmente pelo irmão, de 9 anos.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da menina, de 35 anos, e um adolescente de 12 anos, irmão da vítima, foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, foram liberados.

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Já o companheiro da mulher, de 52 anos, apontado inicialmente como proprietário das armas encontradas na residência, não foi localizado. As autoridades continuam a procurá-lo. 

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Durante buscas realizadas no imóvel da família, os policiais apreenderam duas espingardas, cartuchos e dois frascos contendo pólvora. A perícia oficial esteve no local para realizar os trabalhos técnicos e o corpo da criança foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Teófilo Otoni para exames. "A investigação continua para esclarecer as circunstâncias do caso e apurar eventuais responsabilidades", termina nota.

Relembre o caso

Isadora Fernandes Pereira dos Santos, de seis anos, morreu ao ser baleada na cabeça por um disparo acidental efetuado pelo irmão na manhã dessa quinta-feira (4/6).

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 8h45 para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas a menina já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

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As circunstâncias do disparo ainda são investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como a arma estava acessível às crianças.

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