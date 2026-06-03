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FEMINICÍDIO

Mulher é perseguida por ex, se abriga em lava a jato e é morta a tiros

Ex-companheiro confessou o crime ao ser preso pela Polícia Militar (PM), por não admitir o término do relacionamento. Imagens mostram o momento do crime

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 11:43 - atualizado em 03/06/2026 14:35

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Vítima de feminicídio em Santa Efigênia de Minas tentou fugir do suspeito abrigando-se em um lava jato
Vítima de feminicídio em Santa Efigênia de Minas tentou fugir do suspeito abrigando-se em um lava jato crédito: Câmeras de segurança/Reprodução

Uma mulher de 23 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã dessa terça-feira (2/6). Ela foi perseguida pelo homem, de 38, tentou se abrigar em um lava a jato, mas foi atingida pelos disparos dentro do estabelecimento.

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Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Eliziane Gomes de Andrade foge do homem. Depois de atingi-la, o suspeito de cometer o crime retorna algumas vezes para atirar novamente. Ele foi preso horas depois, em Governador Valadares (MG), na mesma região, a cerca de 80 quilômetros de distância.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída dentro do lava a jato, já sem vida. O dono do estabelecimento informou aos policiais que havia acabado de abrir o comércio quando viu a mulher correndo em sua direção pedindo socorro, entrando rapidamente no local, seguida pelo suspeito. Ao perceber que o homem tinha uma arma de fogo, o proprietário correu para fora. Instantes depois, ouviu disparos de arma de fogo.

Os militares entraram em contato com o atual companheiro da vítima, que relatou que Eliziane saiu de casa para levar o filho de 8 anos à escola, sendo o menino filho do suspeito. O atual companheiro disse ainda que o ex não aceitava o término do relacionamento e frequentemente ameaçava a vítima, além de demonstrar comportamento possessivo e violento.

Conforme relatado, o suspeito também responsabilizava a vítima pela morte de outro filho do casal, de 1 ano e oito meses, vítima de afogamento ocorrido há aproximadamente três anos.

Prisão

Os policiais identificaram que o suspeito perseguiu a mulher a pé pela Rua Monsenhor Domingos, alcançando-a dentro do estabelecimento, onde efetuou os disparos, por volta das 6h50. Ele fugiu em um Volkswagen Tera cinza e foi identificado a caminho de Governador Valadares.

Ele foi pego enquanto dirigia na BR-259, no sentido Espírito Santo, na altura do Bairro Capim, por volta das 8h30. No momento da abordagem, ele vestia as mesmas roupas utilizadas durante o crime. Ele confessou a autoria do feminicídio e justificou que cometeu o crime devido ao término do relacionamento.

Relatou ainda que ocultou a arma utilizada no crime durante a fuga, no município de Sardoá (MG). Um revólver carregado com seis munições intactas enterrado em uma sacola verde foi apreendido.

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O autor foi encaminhado inicialmente para atendimento médico, conforme registro hospitalar, e posteriormente conduzido à delegacia de Polícia Civil de plantão em Governador Valadares para as providências de polícia judiciária.

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