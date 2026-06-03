Mulher é perseguida por ex, se abriga em lava a jato e é morta a tiros

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 23 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã dessa terça-feira (2/6). Ela foi perseguida pelo homem, de 38, tentou se abrigar em um lava a jato, mas foi atingida pelos disparos dentro do estabelecimento.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Eliziane Gomes de Andrade foge do homem. Depois de atingi-la, o suspeito de cometer o crime retorna algumas vezes para atirar novamente. Ele foi preso horas depois, em Governador Valadares (MG), na mesma região, a cerca de 80 quilômetros de distância.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída dentro do lava a jato, já sem vida. O dono do estabelecimento informou aos policiais que havia acabado de abrir o comércio quando viu a mulher correndo em sua direção pedindo socorro, entrando rapidamente no local, seguida pelo suspeito. Ao perceber que o homem tinha uma arma de fogo, o proprietário correu para fora. Instantes depois, ouviu disparos de arma de fogo.

Os militares entraram em contato com o atual companheiro da vítima, que relatou que Eliziane saiu de casa para levar o filho de 8 anos à escola, sendo o menino filho do suspeito. O atual companheiro disse ainda que o ex não aceitava o término do relacionamento e frequentemente ameaçava a vítima, além de demonstrar comportamento possessivo e violento.

Conforme relatado, o suspeito também responsabilizava a vítima pela morte de outro filho do casal, de 1 ano e oito meses, vítima de afogamento ocorrido há aproximadamente três anos.

Prisão

Os policiais identificaram que o suspeito perseguiu a mulher a pé pela Rua Monsenhor Domingos, alcançando-a dentro do estabelecimento, onde efetuou os disparos, por volta das 6h50. Ele fugiu em um Volkswagen Tera cinza e foi identificado a caminho de Governador Valadares.

Ele foi pego enquanto dirigia na BR-259, no sentido Espírito Santo, na altura do Bairro Capim, por volta das 8h30. No momento da abordagem, ele vestia as mesmas roupas utilizadas durante o crime. Ele confessou a autoria do feminicídio e justificou que cometeu o crime devido ao término do relacionamento.

Relatou ainda que ocultou a arma utilizada no crime durante a fuga, no município de Sardoá (MG). Um revólver carregado com seis munições intactas enterrado em uma sacola verde foi apreendido.

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O autor foi encaminhado inicialmente para atendimento médico, conforme registro hospitalar, e posteriormente conduzido à delegacia de Polícia Civil de plantão em Governador Valadares para as providências de polícia judiciária.