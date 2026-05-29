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REGIÃO CENTRAL DE MINAS

Homem descumpre medida protetiva, esfaqueia ex e é preso em MG

Mesmo com a ordem de afastamento, segundo a mulher, o ex-companheiro continuou a importuná-la em Sete Lagoas. Tentativa de feminicídio em abril motivou a prisão

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
29/05/2026 22:42 - atualizado em 29/05/2026 22:44

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Homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29/5)
Homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29/5) crédito: PCMG

Um homem de 40 anos foi preso nesta sexta-feira (29/5) após descumprir uma medida protetiva concedida pela Justiça à ex-companheira, de 23 anos. O episódio mais recente ocorreu em 16 de abril deste ano, quando ele deu uma facada nas costas da ex-mulher dentro da casa dela, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio.

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"O suspeito foi até a residência da vítima, alegando que queria apenas conversar. Ao entrar na casa, ele se aproveitou do momento em que a mulher se virou, atingindo-a com uma faca na região das costas. A vítima relatou que durante o ataque tentou lutar, mas caiu ao chão, momento em que o homem fugiu do local", explicou a Polícia Civil. 

Com a ajuda do filho menor de idade, a mulher conseguiu chegar até a rua e pedir ajuda, sendo socorrida e levada ao hospital.

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Por meio da análise de imagens captadas por uma câmera de segurança na rua, foi possível identificar o momento exato em que o suspeito entra e sai da residência, permanecendo no interior do imóvel por aproximadamente três minutos.

A vítima havia solicitado a medida protetiva em 14 de outubro do ano passado. No entanto, mesmo com a ordem de afastamento, segundo a mulher, o ex-companheiro continuou a importuná-la. 

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"O inquérito policial foi relatado e encaminhado à Justiça com o indiciamento do investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva", finalizou a instituição policial. 

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