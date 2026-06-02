Homem tenta atear fogo em companheira após ela aceitar terminar namoro
Em meio a briga, o suspeito sugeriu o término do relacionamento, mas não aceitou quando ela concordou
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Uma mulher de 52 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (2/6) pelo companheiro, um homem de 34 anos em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo o Boletim de Ocorrência, o casal deitou na cama e se preparava para dormir quando começou uma discussão. Em meio à briga, o homem sugeriu que o relacionamento deveria terminar.
Porém, quando a mulher concordou, ele ficou com raiva, pegou um frasco de álcool e começou a jogar o líquido nela, na cama, nas roupas que estavam no quarto e em uma "Bíblia", ameaçando colocar fogo em tudo.
A mulher conseguiu fugir e se esconder no banheiro, de onde começou a gritar por ajuda. Um vizinho ouviu os gritos e pulou o muro da casa a fim de socorrê-la. Ele viu o homem com um isqueiro e o álcool e o convenceu a ir até a rua. Ao perceber que a polícia foi acionada, o suspeito fugiu.
À Polícia Militar, a vítima relatou que se relacionava com o autor há cerca de um ano e que, no passado, havia solicitado medida protetiva contra o companheiro. Entretanto, decidiu dar mais uma chance a ele, retirando a medida.
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito para apurar o caso.