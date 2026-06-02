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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem tenta atear fogo em companheira após ela aceitar terminar namoro

Em meio a briga, o suspeito sugeriu o término do relacionamento, mas não aceitou quando ela concordou

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/06/2026 13:24 - atualizado em 02/06/2026 14:03

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 52 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na madrugada desta terça-feira (2/6) pelo companheiro, um homem de 34 anos em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

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Segundo o Boletim de Ocorrência, o casal deitou na cama e se preparava para dormir quando começou uma discussão. Em meio à briga, o homem sugeriu que o relacionamento deveria terminar. 

Porém, quando a mulher concordou, ele ficou com raiva, pegou um frasco de álcool e começou a jogar o líquido nela, na cama, nas roupas que estavam no quarto e em uma "Bíblia", ameaçando colocar fogo em tudo. 

A mulher conseguiu fugir e se esconder no banheiro, de onde começou a gritar por ajuda. Um vizinho ouviu os gritos e pulou o muro da casa a fim de socorrê-la. Ele viu o homem com um isqueiro e o álcool e o convenceu a ir até a rua. Ao perceber que a polícia foi acionada, o suspeito fugiu. 

À Polícia Militar, a vítima relatou que se relacionava com o autor há cerca de um ano e que, no passado, havia solicitado medida protetiva contra o companheiro. Entretanto, decidiu dar mais uma chance a ele, retirando a medida. 

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito para apurar o caso.

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