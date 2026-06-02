Delivery: homem é preso ao usar motocicleta para distribuir cocaína em MG

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na modalidade "delivery" nesse domingo (31/5), em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), do 58º Batalhão.

Os militares receberam informações de que um indivíduo conhecido no meio policial estaria realizando a venda e entrega de entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

De acordo com a denúncia, o suspeito mantinha contato com usuários por meio de aplicativos de mensagens e realizava entregas em diferentes pontos da cidade.

Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta circulando pelo bairro Belvedere. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, dispensou um invólucro plástico ao solo e tentou deixar o local rapidamente, o que motivou a abordagem.

Após a interceptação, os militares retornaram ao ponto onde o material havia sido descartado e encontraram quatro papelotes de cocaína prontos para a venda.

Em continuidade à ocorrência, as equipes foram até a residência do suspeito, onde localizaram mais quatro papelotes da mesma substância, uma balança digital de precisão e um rádio comunicador utilizado para auxiliar a atividade criminosa.

Também foram apreendidos R$ 70 em dinheiro, um aparelho celular e a motocicleta utilizada nas entregas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a delegacia da Polícia Civil em Ipatinga.