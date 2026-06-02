Assine
overlay
Início Gerais
MOTO DELIVERY

Delivery: homem é preso ao usar motocicleta para distribuir cocaína em MG

Polícia apreendeu drogas, balança de precisão, rádio comunicador e motocicleta

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/06/2026 06:03 - atualizado em 02/06/2026 07:13

compartilhe

SIGA
×
Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta circulando pelo bairro Belvedere
Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta circulando pelo bairro Belvedere crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na modalidade "delivery" nesse domingo (31/5), em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), do 58º Batalhão.

Os militares receberam informações de que um indivíduo conhecido no meio policial estaria realizando a venda e entrega de entorpecentes utilizando uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

Leia Mais

De acordo com a denúncia, o suspeito mantinha contato com usuários por meio de aplicativos de mensagens e realizava entregas em diferentes pontos da cidade.

Durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta circulando pelo bairro Belvedere. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo, dispensou um invólucro plástico ao solo e tentou deixar o local rapidamente, o que motivou a abordagem.

Após a interceptação, os militares retornaram ao ponto onde o material havia sido descartado e encontraram quatro papelotes de cocaína prontos para a venda.

Em continuidade à ocorrência, as equipes foram até a residência do suspeito, onde localizaram mais quatro papelotes da mesma substância, uma balança digital de precisão e um rádio comunicador utilizado para auxiliar a atividade criminosa.

Também foram apreendidos R$ 70 em dinheiro, um aparelho celular e a motocicleta utilizada nas entregas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a delegacia da Polícia Civil em Ipatinga.

Tópicos relacionados:

coronel-fabriciano delivery minas-gerais motoboy pm policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay