Chuva atinge bairros de BH e previsão muda

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A terça-feira (2/6) amanheceu com chuva em Belo Horizonte. Nas regiões Leste e Barreiro, foram registradas precipitações fracas, de até 1 mm, segundo a Defesa Civil da capital. Já nas regiões Centro-Sul e Oeste, moradores observaram chuva fraca que durou poucos minutos.

Ainda na manhã desta terça, a Defesa Civil emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva de até 20 mm e rajadas de vento em torno de 40 km/h até às 8h de quarta-feira (3). De acordo com o órgão, não há previsão de chuva de granizo.

Granizo no interior

Uma chuva de granizo atingiu diversas cidades de Minas nessa segunda-feira (1º/6). Imagens da mudança da paisagem foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. Em algumas localidades, os telhados ficaram cobertos de granizo e as ruas acumularam camadas de gelo depois do temporal.

Entre os municípios mais afetados estão Abaeté, Nova Era e Alvinópolis, na Região Central do estado; Divinópolis e Itaúna, na Região Centro-Oeste, além de Ilicínea, no Sul de Minas.

Previsão do tempo para Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira (2/6) é de tempo estável na maior parte do estado, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Segundo o instituto, uma massa de ar frio atua sobre o estado, mantendo as temperaturas mais amenas em praticamente todas as regiões mineiras. Ainda conforme o Inmet, a umidade vinda do Oceano Atlântico favorece maior concentração de nuvens na faixa leste do estado.

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Há previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, a tendência é de céu claro a parcialmente nublado.

Recomendações durante a chuva: