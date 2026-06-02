Chuva atinge bairros de BH e previsão muda
Defesa Civil alerta para pancadas de chuva de até 20 mm e ventos em torno de 40 km/h na capital mineira
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A terça-feira (2/6) amanheceu com chuva em Belo Horizonte. Nas regiões Leste e Barreiro, foram registradas precipitações fracas, de até 1 mm, segundo a Defesa Civil da capital. Já nas regiões Centro-Sul e Oeste, moradores observaram chuva fraca que durou poucos minutos.
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Ainda na manhã desta terça, a Defesa Civil emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva de até 20 mm e rajadas de vento em torno de 40 km/h até às 8h de quarta-feira (3). De acordo com o órgão, não há previsão de chuva de granizo.
Granizo no interior
Uma chuva de granizo atingiu diversas cidades de Minas nessa segunda-feira (1º/6). Imagens da mudança da paisagem foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. Em algumas localidades, os telhados ficaram cobertos de granizo e as ruas acumularam camadas de gelo depois do temporal.
Entre os municípios mais afetados estão Abaeté, Nova Era e Alvinópolis, na Região Central do estado; Divinópolis e Itaúna, na Região Centro-Oeste, além de Ilicínea, no Sul de Minas.
Previsão do tempo para Minas
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira (2/6) é de tempo estável na maior parte do estado, com predomínio de sol entre poucas nuvens.
Segundo o instituto, uma massa de ar frio atua sobre o estado, mantendo as temperaturas mais amenas em praticamente todas as regiões mineiras. Ainda conforme o Inmet, a umidade vinda do Oceano Atlântico favorece maior concentração de nuvens na faixa leste do estado.
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Há previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, a tendência é de céu claro a parcialmente nublado.
Recomendações durante a chuva:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.