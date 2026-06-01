Junho começa com chuva em bairros de Belo Horizonte
Precipitações atingem, em especial, bairros das regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste da capital mineira, além de Nova Lima, na Região Metropolitana
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O primeiro dia de junho foi de chuva em alguns bairros de Belo Horizonte. Precipitações foram registradas em bairros da região Centro-Sul da capital mineira, como Funcionários e Serra, e também no Buritis, na região Oeste, na noite desta segunda-feira. Chove ainda em Nova Lima, na Região Metropolitana.
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As precipitações eram esperadas: a Defesa Civil do município chegou a publicar, nas redes sociais, um comunicado de chuvas de até 20mm para a capital, acompanhadas de rajadas de vento em torno de 45 km/h. A previsão é válida até 8h de quarta-feira (20/5).
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não há registros de chamados relacionados às chuvas na Grande BH.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se de raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Em casa, mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.