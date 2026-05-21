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CLIMA

"Super El Niño" pode causar eventos extremos em Minas

Fenômeno tende a se instalar com força extra no 2º semestre, intensificando chuvas no Sul e seca no Norte do estado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/05/2026 02:00

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Enquanto o El Niño não vem, Belo Horizonte e outras 595 cidades mineiras têm dia de alerta amarelo, com possibilidade de chuvas até as 21h de hoje
Enquanto o El Niño não vem, Belo Horizonte e outras 595 cidades mineiras têm dia de alerta amarelo, com possibilidade de chuvas até as 21h de hoje crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A probabilidade de um El Niño mais forte no segundo semestre de 2026 é de 96%, conforme previsões climatológicas atualizadas. De acordo com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC/NOAA), o fenômeno tende a surgir entre junho e julho, permanecer ativo até dezembro e avançar por janeiro e fevereiro de 2027. Em Minas Gerais, o cenário previsto segue as direções do nacional: estiagem prolongada ao Norte do estado e chuvas intensificadas no Sul. Se o fenômeno se instalar até agosto, a Região Sudeste do país terá um inverno menos frio do que o normal e pode sofrer ondas de calor.

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Uma nota técnica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê que os impactos no Sudeste brasileiro serão variáveis. O Sul de Minas, exclusivamente, poderá registrar precipitações acima da média, enquanto o restante do estado deve enfrentar escassez de chuva. No Norte, a já conhecida seca poderá ser agravada. A depender da intensidade do fenômeno e da atuação de outros sistemas atmosféricos, podem ocorrer estiagem mais prolongada e veranicos.


Segundo as instituições, isso será resultado do aumento do transporte de umidade da região amazônica para os subtrópicos e alterações na circulação atmosférica associadas às ondas de Rossby. Além da mudança nos sistemas pluviométricos, o El Niño também pode aumentar as temperaturas médias, principalmente durante a primavera e o verão. A persistência de massas de ar quente também podem ocasionar ondas de calor mais frequentes e prolongadas na Região Sudeste.


De acordo com o climatologista Alceu Raposo Júnior, o El Niño ocorre aproximadamente a cada três anos, de forma natural, mas pode ser intensificado devido às mudanças climáticas globais. Raposo explica que a temperatura da água do Oceano Pacífico varia em determinadas épocas. Quando a água se aquece demais, alterações climáticas são provocadas na América do Sul e parte da América do Norte.

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“Quando as temperaturas do Pacífico estão entre 0 e 0,4 graus abaixo ou acima da temperatura média do oceano, há um evento neutro chamado La Niña. Quando ficam acima, há o El Niño. Agora, a tendência do modelo meteorológico indica que o fenômeno deve começar em junho, pois (a temperatura) aumentará 0,25°C”, explica.

SEVERIDADE


Apesar de algumas previsões indicarem um “Super El Niño”, o climatologista reforça que isso só poderá ser confirmado com precisão a partir de setembro, quando a tendência do aumento da temperatura das águas for analisada já durante a atuação do fenômeno. De acordo com Raposo, a diferença entre uma condição meteorológica e outra está na intensidade.


“O Super El Niño intensifica o fenômeno. Se no Sudeste haverá seca, aumento de temperaturas e ondas de calor no El Niño, isso será ainda mais intensificado com o Super El Niño. Ou seja, menos chuva e menos umidade. A diferença está na severidade”, diz.


A estação seca – que vai do outono ao fim do inverno em Minas Gerais –, normalmente é de pouca chuva até o início de outubro no estado, com possibilidade de pancadas fracas e rápidas em algumas regiões. Com o El Niño reforçado, pode haver um cenário semelhante ao de 2024, quando Minas registrou vários episódios de seca e altas temperaturas. Foram oito ondas de calor em diferentes épocas do ano. A capital também foi marcada pela estiagem prolongada, com cerca de 172 dias sem chuva.


SAÚDE EM RISCO


As previsões de alterações climáticas ligam o alerta também na saúde, já que as chuvas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. De acordo com o painel de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), embora haja uma alta nos últimos 14 dias,até a 20ª semana epidemiológica, o estado teve uma queda de 72% no número de casos confirmados da doença (26.979), comparado com o mesmo período de 2025 (95.716), embora haja uma alta nas últimas duas semanas


Mas o sinal pode se inverter. “Há casos de dengue o ano todo, mesmo no período de seca, mas se as mudanças previstas coincidirem com aumento de temperatura, os insetos vão gostar muito. São mosquitos que vieram da África e são tolerantes a altas temperaturas e umidade”, diz o médico infectologista Leandro Curi.


MEDO NA ZONA DA MATA

Em meio às previsões recentes, a Zona da Mata mineira enfrenta fortes chuvas nos últimos dias. Em Juiz de Fora, onde 66 pessoas morreram em desmoronamentos provocados pela forte chuva na cidade em fevereiro, o clima é de medo. Na noite de terça-feira (19/5), houve queda de granizo e ventania. A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de enxurradas e deslizamentos. Em Muriaé, na mesma região, também houve enchentes e enxurradas em diferentes pontos.


Contudo, Raposo aponta que a causa da chuva na Zona da Mata no início deste ano é diferente do que ocorre agora. De acordo com ele, os temporais de fevereiro fizeram parte de “um fenômeno atípico relacionado às mudanças climáticas” e que não deve ocorrer novamente na mesma proporção. “Naquela região, houve uma estabilização da frente fria que passava pela região. Ela ficou estacionada lá, mas isso não é comum”, tranquiliza.


Segundo o meteorologista do Inmet Lizandro Gemiacki, uma frente semiestacionária se deslocou lentamente sobre Minas Gerais, especialmente na divisa com São Paulo. A atuação dessa frente em cerca de metade do Sul do estado provocou nebulosidade e chuva. No entanto, de acordo com o especialista, as chuvas em maio não são incomuns, apesar de mais fracas.


BELO HORIZONTE

A situação também é observada na capital. Até a manhã de ontem, metade das regiões de Belo Horizonte já haviam superado a média climatológica do mês, de 28,1 milímetros (mm). Em 20 dias, a Região do Barreiro foi a que mais acumulou chuva. Foram 40,9mm, o equivalente a 145,6% do total esperado em todo o mês de maio. Já as regiões Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste registraram, respectivamente, 40,2mm, 38mm, 32,8mm e 32,2mm.


“Geralmente quando chove (neste mês), extrapola a média climatológica. Isso acontece porque eventualmente passam alguns sistemas meteorológicos, mas na maioria das vezes a chuva é bem baixa mesmo”, diz. Segundo Gemiacki, qualquer chuva fraca eleva essa média, mas as condições climáticas que favoreceram a ocorrência dessas precipitações não devem ir muito longe.


PRÓXIMOS DIAS


Belo Horizonte e outras 595 cidades mineiras estão sob alerta de perigo potencial, conhecido como alerta amarelo, para tempestade até as 21h desta quinta-feira (21/5), segundo aviso emitido pelo Inmet. O meteorologista Lizandro Gemiacki reforça que, a princípio, a chuva se restringe às regiões Sul, Metropolitana e Zona da Mata, mas muito baixa e de maneira isolada. Porém, a nebulosidade permanece nos próximos dias. “Até o final de semana a gente tem chance dessas chuvas isoladas, não muito fortes e não persistentes”, diz o meteorologista.


Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata hoje. Já no Rio Doce, céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada nas regiões Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana. A temperatura máxima pode chegar a 33°C, e a mínima fica em 11°C.


Amanhã (22/5), o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Jequitinhonha e Mucuri. Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Rio Doce e Zona da Mata. O céu fica parcialmente nublado no restante do estado, com chance de chuva isolada no Triângulo e Alto Paranaíba. A máxima ficará em torno de 32°C, mas a mínima terá um leve declínio, com previsão de 9°C no Sul de Minas.

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O cenário é semelhante no sábado (23/5). Segundo a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Sul e Sudoeste. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. A temperatura máxima se mantém nos 32°C e a mínima volta aos 11°C.

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