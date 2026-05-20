BH: banheiros autolimpantes registram mais de 1 milhão de usos

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que os cinco banheiros autolimpantes da cidade registraram mais de 1 milhão de usos desde o início das operações, em fevereiro de 2025. Os sanitários estão instalados na Praça da Estação, Praça Rio Branco, na Rua Tabaiares, na Rua Olegário Maciel e na Rua Rio de Janeiro, todos na Região Centro-Sul da capital mineira.

O próximo equipamento será inaugurado na Praça do Papa, após a conclusão das obras de revitalização do espaço.

A PBH informa que, da inauguração até este mês de maio, os equipamentos registraram 1.096.063 utilizações, com média diária de 609 usos.

O banheiro com maior número de utilizações é o instalado na Praça da Estação, que acumula 354.025 acessos e média diária de 799 usuários desde o início da operação. Em seguida, aparece o equipamento da Praça Rio Branco, com 298.104 utilizações e média diária de 764 usuários.

A iniciativa busca ampliar a oferta de sanitários públicos gratuitos, acessíveis e higienizados automaticamente nas áreas centrais da capital mineira, que apresentam grande circulação de pessoas. A intenção é proporcionar mais conforto, dignidade e segurança à população e aos turistas que circulam diariamente pela cidade.

Cada banheiro conta com duas cabines acessíveis e estrutura antivandalismo. O funcionamento é totalmente gratuito, e o sistema realiza a higienização automática por sensores após cada utilização.

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A manutenção diária dos equipamentos é feita por uma empresa terceirizada. O contrato prevê a instalação, a locação e a operação dos módulos.