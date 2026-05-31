Casal será indenizado por ter prédio interditado durante chuvas em Contagem

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma construtora deverá indenizar um casal que foi obrigado a deixar seu apartamento após a interdição do prédio pela Defesa Civil, no período de chuvas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou a responsabilidade da empresa por defeitos estruturais no edifício.

Segundo o TJMG, o casal adquiriu um apartamento no condomínio em agosto de 2010. Em janeiro de 2020, durante um período chuvoso, a Defesa Civil constatou a ocorrência de trincas e rachaduras por todo o edifício, incluindo vigas, lajes e pilares. Devido ao risco de desabamento, os moradores precisaram deixar suas casas. Um mês depois, o bloco foi oficialmente interditado.

O juízo de 1ª Instância julgou e condenou a construtora a pagar R$ 2.476,87 por danos materiais e R$ 30 mil em danos morais. A construtora empresa recorreu.

Em sua defesa, a construtora alegou que houve uma força maior", atribuindo os danos estruturais a um volume de chuvas "absolutamente anormal e imprevisível". Sustentou ainda que prestou toda a assistência possível aos moradores, incluindo o custeio de hospedagem, e que a demora na solução do problema "se deu por culpa exclusiva de terceiros (do condomínio), que teriam impedido a continuidade das obras".

O relator do caso, desembargador Leonardo de Faria Beraldo, destacou que a moradia é um direito básico associado à dignidade da vida humana e que a constatação de problemas graves na estrutura expôs os moradores a danos que superam meros aborrecimentos cotidianos, já que a família enfrentou a frustração de adquirir a casa própria e ser forçada a abandoná-la por falta de segurança.

"Os inúmeros vícios estruturais identificados na edificação, decorrentes da má execução do projeto, resultam em lesão à integridade moral do consumidor, que é objeto de direito da personalidade complexo", afirmou ele.

A perícia indicou que a situação não era "permissível" do ponto de vista da engenharia, relatando que portas e janelas das unidades ficaram emperradas devido ao comprometimento da estrutura. Além disso, apontou que as rachaduras, que chegavam a 5mm, decorreram de má execução do projeto, e não de fatores externos como chuva.

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Os danos morais, portanto, foram fixados em R$ 25 mil e os danos materiais, em cerca de R$ 2,4 mil, referentes ao ressarcimento de aluguéis, taxas de condomínio e contas de energia pelo período de 113 dias em que a família precisou ficar fora de casa durante a interdição.