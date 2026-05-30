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ABASTECIMENTO INTERROMPIDO

Bairros de BH podem ficar sem água na próxima semana; saiba quais

Segundo a Copasa, haverá uma manutenção operacional na terça-feira (2/6)

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30/05/2026 11:34 - atualizado em 30/05/2026 11:35

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Copasa crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Cinco bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água na próxima terça-feira (2/6). A informação foi dada pela Copasa na manhã deste sábado (30/5).

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Segundo a companhia, há uma manutenção operacional programada para o dia. O que deve provocar intermitências no abastecimento. 

Os bairros possivelmente atingidos são: Jardim Leblon, Lagoinha Leblon, Piratininga, Rio Branco e Santa Mônica, todos em Belo Horizonte. A previsão é de que o serviço seja normalizado gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (2/6).

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A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos.

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