Bairros de BH podem ficar sem água na próxima semana; saiba quais

Cinco bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água na próxima terça-feira (2/6). A informação foi dada pela Copasa na manhã deste sábado (30/5).

Segundo a companhia, há uma manutenção operacional programada para o dia. O que deve provocar intermitências no abastecimento.

Os bairros possivelmente atingidos são: Jardim Leblon, Lagoinha Leblon, Piratininga, Rio Branco e Santa Mônica, todos em Belo Horizonte. A previsão é de que o serviço seja normalizado gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (2/6).

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A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis com caixas d'água podem não sofrer impactos.