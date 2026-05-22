Assine
overlay
Início Gerais
ADOÇÃO

Justiça reconhece paternidade socioafetiva entre tio e sobrinha

Tribunal de Minas Gerais decide que vínculo emocional e cuidado pode estabelecer direito à filiação, mesmo fora do laço biológico

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
22/05/2026 15:49

compartilhe

SIGA
×
Pessoas de papel colorido
A menina viveu sob os cuidados do tio desde os 7 anos de idade crédito: Envato Elements / Imagem ilustrativa

Pela primeira vez em um caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a paternidade socioafetiva entre um tio e sua sobrinha foi reconhecida pela Justiça estadual. A decisão abre precedente para que vínculos de afeto comprovados, mesmo sem parentesco biológico direto, sejam reconhecidos legalmente, garantindo direitos e deveres típicos da filiação, como herança e responsabilidade civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caso analisado pelo TJMG envolvia uma jovem que buscava o reconhecimento legal do tio como pai socioafetivo, em função da criação, acompanhamento e presença constante na vida dela desde a infância. Ela esteve sob os cuidados do parente desde os 7 anos de idade e conviveu com ele por 20 anos, até 2022, ano de falecimento do mesmo. 

Leia Mais

Os herdeiros do tio da menina tentaram evitar a decisão, alegando que a moça ainda mantinha contato com o pai biológico e mencionaram brigas familiares entre ela e o tio. No entanto, o relator do caso desconsiderou as acusações e concluiu que esse tipo de desentendimento é comum em qualquer formato de relação familiar. 

A decisão destacou que o conceito de família não se limita à biologia, mas inclui relações construídas com base em afeto, cuidado e convivência cotidiana.

Segundo a sentença, "a existência de vínculos afetivos sólidos e duradouros pode legitimar a filiação, conferindo à criança ou adolescente todos os direitos decorrentes dessa relação, incluindo questões de herança e responsabilidade parental". O tribunal ressaltou que a socioafetividade não se sobrepõe à paternidade biológica, mas possui valor jurídico independente quando devidamente comprovada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

parentalidade paternidade tio tjmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay