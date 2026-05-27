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JUSTIÇA

'Quero justiça, cirurgia era sonho’, diz prima de jovem morta em clínica

Bárbara Laura Souza Félix teve uma embolia pulmonar, seguida de parada cardiorrespiratória, durante procedimento conhecido como lipoenxertia

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Quéren Hapuque
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Repórter
27/05/2026 11:49

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Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira, Bárbara era solteira, não tinha filhos
Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira, Bárbara era solteira, não tinha filhos crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jovem Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu nessa terça-feira (26/5) após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO), no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

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Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira, Bárbara era solteira, não tinha filhos e, segundo familiares, sonhava há anos em realizar a cirurgia estética. A jovem frequentava academia diariamente e não tinha problemas de saúde, de acordo com parentes.

 

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Prima da vítima, Ingrid Ester Martins contou que as duas cresceram juntas e mantinham uma relação muito próxima. Bárbara, inclusive, era madrinha do filho dela, “A gente cresceu juntas, a Bárbara sempre foi uma menina muito alegre e batalhadora”.

Segundo a familiar, o procedimento estético era um desejo antigo de Bárbara, que teria se planejado financeiramente durante anos para conseguir realizar a cirurgia. Abalada com a morte da prima, Ingrid afirmou que espera que o caso seja investigado e os responsáveis, caso haja irregularidades, sejam responsabilizados. “Eu quero justiça pela Bárbara. A cirurgia era um sonho dela”, declarou.

De acordo com o boletim de ocorrência, Bárbara chegou à unidade hospitalar acompanhada de uma amiga por volta das 6h30. A família afirma que a cirurgia começou às 7h40, enquanto o médico informou à Polícia Militar que o procedimento teve início às 8h30.

Conforme a ocorrência, foi realizada uma lipoaspiração nas regiões abdominal e dorsal, seguida de lipoenxertia nos glúteos. Durante o procedimento, o anestesista teria percebido alterações na ventilação pulmonar da paciente. Bárbara sofreu uma embolia pulmonar e, em seguida, uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o médico, foram realizadas manobras de ressuscitação por 1h12, mas a morte foi confirmada ainda na unidade hospitalar.

A família alega que  a jovem passou horas sem receber informações sobre o estado de saúde dela, segundo Ingrid os parentes suspeitam de erro médico e criticam a falta de acolhimento após a morte.

“A clínica não deu nenhum suporte para a família. A gente precisou chamar a polícia porque ninguém explicava nada. Eles não conversaram com a gente, não acolheram a família em nenhum momento”, disse a prima.

O que diz o cirurgião

Em nota enviada pelo escritório Raul Canal Advogados, que representa o cirurgião-plástico Pablo Meneghetti, a defesa lamentou a morte de Bárbara Laura Souza Félix e afirmou que a jovem realizou exames e avaliações pré-operatórias antes da cirurgia, que, segundo a equipe médica, indicavam condições adequadas para o procedimento.

A defesa informou ainda que Bárbara recebeu assistência médica durante toda a cirurgia e que foram adotadas medidas clínicas e cirúrgicas na tentativa de reverter o quadro, mas ela não resistiu após sofrer complicações.

A equipe médica também afirmou que os familiares acompanharam a evolução do quadro clínico e receberam informações ainda no hospital.

O cirurgião informou, por meio da defesa, que aguarda a conclusão do laudo pericial para esclarecimento das circunstâncias da morte da paciente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Bárbara.

Já o Hospital IMO afirmou, em nota, que o procedimento realizado em Bárbara não foi conduzido pela equipe própria de cirurgia plástica da unidade. Segundo o posicionamento, o cirurgião Pablo Meneghetti e a Clínica Meneghetti, que possui CNPJ próprio, realizaram a locação do bloco cirúrgico para a realização da cirurgia.

A unidade lamentou a morte da jovem e informou que prestou acolhimento e suporte à família desde os primeiros momentos após a confirmação do óbito. Segundo o hospital, foram disponibilizados apoio psicológico e documentos solicitados pelos familiares, como exames pré-operatórios, registros assistenciais e termos de consentimento assinados pela paciente.

O IMO informou ainda que todos os protocolos pré-operatórios, intraoperatórios e assistenciais foram seguidos e que os recursos necessários para o atendimento da urgência foram utilizados.

Conforme a nota, uma avaliação preliminar da Comissão de Óbito da unidade levantou a hipótese de embolia gordurosa, complicação considerada rara, mas descrita na literatura médica em procedimentos como lipoaspiração e enxertia de gordura. O hospital ressaltou, porém, que a hipótese ainda depende da confirmação do laudo oficial do Instituto Médico-Legal (IML).

Equipes da perícia oficial da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no hospital para realizar a coleta de vestígios e informações que irão subsidiar as investigações sobre a morte de Bárara Laura Souza Félix. Segundo a corporação, o corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal André Roquette, em Belo Horizonte, onde passou por exames antes de ser liberado aos familiares.

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A PCMG afirmou ainda que outras informações poderão ser divulgadas após os procedimentos de polícia judiciária.

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