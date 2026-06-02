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ATENÇÃO, MORADORES!

Mais de 490 cidades em MG estão sob alerta de tempestade nesta terça (2/6)

As regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana de BH são atingidas pelo risco de chuva e ventos intensos

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
02/06/2026 09:54 - atualizado em 02/06/2026 09:57

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Cidades de Minas estão sob risco de chuvas nesta terça e quarta (2 e 3/6)
Cidades de Minas estão sob risco de chuvas nesta terça e quarta (2 e 3/6) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Depois de chuva de granizo atingir várias cidades em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para 491 municípios do estado, incluindo Belo Horizonte.

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O alerta amarelo, que representa perigo potencial, foi emitido pelo INMET na manhã de hoje e é válido até 23h59 de quarta-feira (3). Em Minas, são atingidas pelo alerta as regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana de BH.

O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo, segundo o instituto.

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Mesmo assim, o Inmet adverte que os moradores das localidades envolvidas não se abriguem debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também desaconselha o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Confira a lista de cidades sob alerta amarelo:

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Água Boa

  • Aguanil

  • Aimorés

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Além Paraíba

  • Alfredo Vasconcelos

  • Alpercata

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alto Rio Doce

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Alvorada de Minas

  • Amparo do Serra

  • Andrelândia

  • Antônio Carlos

  • Antônio Dias

  • Antônio Prado de Minas

  • Araçaí

  • Aracitaba

  • Arantina

  • Araponga

  • Argirita

  • Astolfo Dutra

  • Ataléia

  • Baependi

  • Baldim

  • Barão de Cocais

  • Barão de Monte Alto

  • Barbacena

  • Barra Longa

  • Barroso

  • Bela Vista de Minas

  • Belmiro Braga

  • Belo Horizonte

  • Belo Oriente

  • Belo Vale

  • Betim

  • Bias Fortes

  • Bicas

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus do Amparo

  • Bom Jesus do Galho

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Brás Pires

  • Braúnas

  • Brazópolis

  • Brumadinho

  • Bugre

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira de Minas

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Caiana

  • Cajuri

  • Camacho

  • Cambuquira

  • Campanário

  • Campanha

  • Campo Belo

  • Canaã

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Cantagalo

  • Caparaó

  • Capela Nova

  • Capim Branco

  • Capitão Andrade

  • Caputira

  • Caranaíba

  • Carandaí

  • Carangola

  • Caratinga

  • Careaçu

  • Carmésia

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo da Mata

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Cajuru

  • Carmópolis de Minas

  • Carrancas

  • Carvalhos

  • Casa Grande

  • Cataguases

  • Catas Altas

  • Catas Altas da Noruega

  • Caxambu

  • Central de Minas

  • Chácara

  • Chalé

  • Chiador

  • Cipotânea

  • Cláudio

  • Coimbra

  • Coluna

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição de Ipanema

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Confins

  • Congonhas

  • Congonhas do Norte

  • Conselheiro Lafaiete

  • Conselheiro Pena

  • Contagem

  • Coqueiral

  • Cordisburgo

  • Cordislândia

  • Coroaci

  • Coronel Fabriciano

  • Coronel Pacheco

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Novo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Cristiano Otoni

  • Cristina

  • Crucilândia

  • Cruzília

  • Cuparaque

  • Curvelo

  • Datas

  • Delfim Moreira

  • Descoberto

  • Desterro de Entre Rios

  • Desterro do Melo

  • Diamantina

  • Diogo de Vasconcelos

  • Dionísio

  • Divinésia

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Divinópolis

  • Dom Cavati

  • Dom Joaquim

  • Dom Silvério

  • Dom Viçoso

  • Dona Eusébia

  • Dores de Campos

  • Dores de Guanhães

  • Dores do Turvo

  • Durandé

  • Elói Mendes

  • Engenheiro Caldas

  • Entre Folhas

  • Entre Rios de Minas

  • Ervália

  • Esmeraldas

  • Espera Feliz

  • Estrela Dalva

  • Eugenópolis

  • Ewbank da Câmara

  • Faria Lemos

  • Felício dos Santos

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Fervedouro

  • Florestal

  • Formiga

  • Fortuna de Minas

  • Franciscópolis

  • Frei Gaspar

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Funilândia

  • Galiléia

  • Goiabeira

  • Goianá

  • Gonzaga

  • Gouveia

  • Governador Valadares

  • Guanhães

  • Guaraciaba

  • Guarani

  • Guarará

  • Guidoval

  • Guiricema

  • Heliodora

  • Iapu

  • Ibertioga

  • Ibirité

  • Ibituruna

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Ijaci

  • Imbé de Minas

  • Ingaí

  • Inhapim

  • Inhaúma

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • Itabira

  • Itabirinha

  • Itabirito

  • Itaguara

  • Itajubá

  • Itamarandiba

  • Itamarati de Minas

  • Itambacuri

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itanhomi

  • Itapecerica

  • Itatiaiuçu

  • Itaúna

  • Itaverava

  • Itueta

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jaboticatubas

  • Jaguaraçu

  • Jampruca

  • Jeceaba

  • Jequeri

  • Jequitibá

  • Jesuânia

  • Joanésia

  • João Monlevade

  • José Raydan

  • Juatuba

  • Juiz de Fora

  • Lagoa Dourada

  • Lagoa Santa

  • Lajinha

  • Lambari

  • Lamim

  • Laranjal

  • Lavras

  • Leopoldina

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Luisburgo

  • Luminárias

  • Madre de Deus de Minas

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Mantena

  • Maravilhas

  • Mar de Espanha

  • Maria da Fé

  • Mariana

  • Marilac

  • Mário Campos

  • Maripá de Minas

  • Marliéria

  • Marmelópolis

  • Martins Soares

  • Materlândia

  • Mateus Leme

  • Mathias Lobato

  • Matias Barbosa

  • Matipó

  • Matozinhos

  • Mendes Pimentel

  • Mercês

  • Mesquita

  • Minduri

  • Miradouro

  • Miraí

  • Moeda

  • Monsenhor Paulo

  • Morro do Pilar

  • Muriaé

  • Mutum

  • Nacip Raydan

  • Naque

  • Natércia

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Nova Belém

  • Nova Era

  • Nova Lima

  • Nova Módica

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Olaria

  • Olímpio Noronha

  • Oliveira

  • Oliveira Fortes

  • Onça de Pitangui

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Branco

  • Ouro Preto

  • Paiva

  • Palma

  • Papagaios

  • Pará de Minas

  • Paraopeba

  • Passabém

  • Passa Quatro

  • Passa Tempo

  • Passa Vinte

  • Patrocínio do Muriaé

  • Paula Cândido

  • Paulistas

  • Peçanha

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra do Indaiá

  • Pedra Dourada

  • Pedralva

  • Pedro Leopoldo

  • Pedro Teixeira

  • Pequeri

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdões

  • Periquito

  • Pescador

  • Piau

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Piedade do Rio Grande

  • Piedade dos Gerais

  • Pingo d'Água

  • Piracema

  • Piranga

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pirapetinga

  • Piraúba

  • Pitangui

  • Pocrane

  • Ponte Nova

  • Porto Firme

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Presidente Bernardes

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Prudente de Morais

  • Queluzito

  • Raposos

  • Raul Soares

  • Recreio

  • Reduto

  • Resende Costa

  • Resplendor

  • Ressaquinha

  • Ribeirão das Neves

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Acima

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio Espera

  • Rio Manso

  • Rio Novo

  • Rio Piracicaba

  • Rio Pomba

  • Rio Preto

  • Rio Vermelho

  • Ritápolis

  • Rochedo de Minas

  • Rodeiro

  • Rosário da Limeira

  • Sabará

  • Sabinópolis

  • Santa Bárbara

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Luzia

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santana da Vargem

  • Santana de Cataguases

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Deserto

  • Santana do Garambéu

  • Santana do Jacaré

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santana do Riacho

  • Santana dos Montes

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Aventureiro

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Rio Abaixo

  • Santos Dumont

  • São Bento Abade

  • São Brás do Suaçuí

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Félix de Minas

  • São Francisco de Paula

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Abaixo

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São João del Rei

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Manteninha

  • São João do Oriente

  • São João Evangelista

  • São João Nepomuceno

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Lapa

  • São José da Safira

  • São José da Varginha

  • São José do Alegre

  • São José do Divino

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Lourenço

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião da Vargem Alegre

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Maranhão

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Rio Preto

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago

  • São Vicente de Minas

  • Sardoá

  • Sarzedo

  • Sem-Peixe

  • Senador Cortes

  • Senador Firmino

  • Senhora de Oliveira

  • Senhora do Porto

  • Senhora dos Remédios

  • Sericita

  • Seritinga

  • Serra Azul de Minas

  • Serranos

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Silveirânia

  • Silvianópolis

  • Simão Pereira

  • Simonésia

  • Sobrália

  • Soledade de Minas

  • Tabuleiro

  • Taparuba

  • Taquaraçu de Minas

  • Tarumirim

  • Teixeiras

  • Timóteo

  • Tiradentes

  • Tocantins

  • Tombos

  • Três Corações

  • Três Pontas

  • Tumiritinga

  • Ubá

  • Ubaporanga

  • Urucânia

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  • Wenceslau Braz 

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