Mais de 490 cidades em MG estão sob alerta de tempestade nesta terça (2/6)

Depois de chuva de granizo atingir várias cidades em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para 491 municípios do estado, incluindo Belo Horizonte.

O alerta amarelo, que representa perigo potencial, foi emitido pelo INMET na manhã de hoje e é válido até 23h59 de quarta-feira (3). Em Minas, são atingidas pelo alerta as regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana de BH.

O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo, segundo o instituto.

Mesmo assim, o Inmet adverte que os moradores das localidades envolvidas não se abriguem debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também desaconselha o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Confira a lista de cidades sob alerta amarelo: