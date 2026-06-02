"Eu tenho culpa da chuva?", diz prefeito em bate-boca com moradores; vídeo

O prefeito de Ilicínea, Nirlei Cristiani (PP), conhecido como Nirlei do Sindicato, foi flagrado discutindo com moradores da cidade do Sul de Minas depois do temporal que atingiu a cidade nessa segunda-feira (1º/6).

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma rua alagada enquanto o prefeito conversa de forma exaltada com moradores afetados pela chuva.

Durante a discussão, Nirlei afirma: “Eu tenho culpa da chuva? Todo ano tem. Vocês fazem casa dentro do córrego”.

Nas imagens, uma moradora também aparece bastante alterada e troca ofensas com o chefe do Executivo municipal. Outras pessoas que acompanhavam a situação tentam acalmar os ânimos e encerrar a discussão.

O vídeo também mostra uma caminhonete da Defesa Civil deixando o local logo após o desentendimento.

A forte chuva provocou transtornos em diferentes pontos da cidade, incluindo alagamentos e acúmulo de água em vias públicas. A reportagem procurou o prefeito para comentar o episódio e aguarda retorno.

Defesa Civil estadual

Em nota à imprensa, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que as tempestades acompanhadas de granizo registradas na segunda-feira (1º/6) atingiram diferentes regiões do estado, provocando danos materiais pontuais, especialmente relacionados a destelhamentos, quedas de árvores, obstruções de vias, alagamentos e prejuízos em áreas urbanas e rurais.

No caso de Nova Era, na Região Central do estado, uma tempestade com granizo ocorrida por volta das 18h20 causou destelhamentos em residências. De acordo com levantamento preliminar da Defesa Civil Municipal, foram registradas aproximadamente 600 pessoas afetadas, 30 desalojados e 20 desabrigados.

"Não houve registro de feridos ou óbitos. As equipes municipais seguem realizando o levantamento dos danos e prestando assistência às famílias atingidas", comunicou.

Em Ilicínea, no Sul de Minas, a chuva de granizo atingiu áreas urbanas e rurais, provocando enxurradas, alagamentos, inundações, danos em residências, estabelecimentos comerciais, veículos, móveis, eletrodomésticos e lavouras. Foram contabilizadas 80 pessoas afetadas e cinco desalojados. Não houve registro de óbitos ou desabrigados.

Em Alvinópolis e Abaeté, na Região Central, apesar das tempestades seguidas de gelo não houve feridos, desalojados ou desabrigados.

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O órgão municipal reforçou a importância do cadastro para recebimento de alertas meteorológicos via SMS, por meio do envio do CEP para o número 40199.