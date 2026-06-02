Vídeo: chuva de granizo surpreende e muda paisagem em cidades de MG

Uma chuva de granizo atingiu diversas cidades de Minas nessa segunda-feira (1º/6), provocando surpresa entre moradores e gerando imagens impressionantes nas redes sociais.

Entre os municípios mais afetados estão Abaeté (MG), Nova Era (MG) e Alvinópolis (MG), na Região Central do estado; Divinópolis (MG) e Itaúna (MG), na Região Centro-Oeste, além de Ilicínea (MG), no Sul de Minas.

Vídeos compartilhados por moradores mostram a chuva acompanhada por pedras de gelo de diferentes tamanhos. Em algumas localidades, os telhados ficaram cobertos de granizo e as ruas acumularam camadas de gelo depois do temporal.

Nova Era

Em Nova Era, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, a prefeitura orientou os moradores que tiveram imóveis danificados a procurarem atendimento da Defesa Civil no WhatsApp: 31 3861-4221 e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O cadastro está sendo realizado na Rua Ibiá, nº 215, no Bairro das Graças, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço. Após o registro, equipes técnicas irão vistoriar os imóveis para avaliar os danos causados pela tempestade.

A administração municipal também informou que o abastecimento de água foi interrompido nos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis devido a avarias em hidrômetros e na rede de distribuição provocadas pela forte chuva. Equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) realizam os reparos e a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradativa. A orientação é para que os moradores façam uso racional da água até o restabelecimento completo do sistema.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira (2/6) é de tempo estável na maior parte do estado, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Segundo o instituto, uma massa de ar frio atua sobre o estado, mantendo as temperaturas mais amenas em praticamente todas as regiões mineiras. Ainda conforme o Inmet, a umidade vinda do Oceano Atlântico favorece maior concentração de nuvens na faixa leste do estado.

Há previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, a tendência é de céu claro a parcialmente nublado.

Defesa Civil de MG

Em nota à imprensa, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que as tempestades acompanhadas de granizo registradas na segunda-feira (1º/6) atingiram diferentes regiões do estado, provocando danos materiais pontuais, especialmente relacionados a destelhamentos, quedas de árvores, obstruções de vias, alagamentos e prejuízos em áreas urbanas e rurais.

No caso de Nova Era, na Região Central do estado, uma tempestade com granizo ocorrida por volta das 18h20 causou destelhamentos em residências. De acordo com levantamento preliminar da Defesa Civil Municipal, foram registradas aproximadamente 600 pessoas afetadas, 30 desalojados e 20 desabrigados.

"Não houve registro de feridos ou óbitos. As equipes municipais seguem realizando o levantamento dos danos e prestando assistência às famílias atingidas", comunicou.

Em Ilicínea, no Sul de Minas, a chuva de granizo atingiu áreas urbanas e rurais, provocando enxurradas, alagamentos, inundações, danos em residências, estabelecimentos comerciais, veículos, móveis, eletrodomésticos e lavouras. Foram contabilizadas 80 pessoas afetadas e cinco desalojados. Não houve registro de óbitos ou desabrigados.

Em Alvinópolis e Abaeté, na Região Central, apesar das tempestades seguidas de gelo não houve feridos, desalojados ou desabrigados.

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O órgão municipal reforçou a importância do cadastro para recebimento de alertas meteorológicos via SMS, por meio do envio do CEP para o número 40199.