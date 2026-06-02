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PREVISÃO DO TEMPO

Granizo vai chegar a BH? Veja a previsão do tempo para esta terça (2/1)

Defesa Civil alerta para queda acentuada das temperaturas nos próximos dias; veja a previsão do tempo completa para Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/06/2026 07:20

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Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês
A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A.Press

Depois da chuva de granizo registrada em diversas cidades mineiras nessa segunda-feira (1º/6), moradores de Belo Horizonte podem ter dúvida se o fenômeno também pode atingir a capital.

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De acordo com a Defesa Civil, não há previsão de chuva de granizo para esta terça-feira (2/6). A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Ainda segundo o órgão, a temperatura mínima registrada foi de 13,1°C e a máxima prevista é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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A Defesa Civil também emitiu alerta para queda acentuada das temperaturas nos próximos dias devido à atuação de uma massa de ar frio sobre a capital mineira.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

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  • Barreiro: 17,1°C, às 4h30;
  • Centro-Sul: 13,9°C, às 2h15;
  • Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 1,6°C, às 3h;
  • Pampulha: 15,4°C, com sensação térmica de 16,9°C, às 6h;
  • Venda Nova: 15,1°C, às 5h50.

A menor sensação térmica registrada foi na Regional Oeste, onde os termômetros marcaram 13,1°C, mas a sensação chegou a apenas 1,6°C durante a madrugada.

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