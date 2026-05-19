Chuva de granizo pode atingir BH, e Defesa Civil emite alerta severo
Além de granizo, há possibilidade de pancadas de chuva com volume acumulado de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, via celular, um alerta severo para a possibilidade de chuva de granizo nesta terça-feira (19/5). De acordo com o órgão, as precipitações podem atingir a capital mineira entre às 17h40 e às 18h40.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Chuva de granizo: o que fazer para proteger sua casa e seu telhado
- Chuvas impõem clima de medo a BH, agravado pelas desigualdades sociais
De acordo com a Defesa Civil do Município, além de granizo, há possibilidade de pancadas de chuva com volume acumulado de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até ás 8h de quarta-feira (20/5).
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Anteriormente, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta amarelo, de perigo potencial, para Belo Horizonte e outros 595 municípios mineiros. De acordo com o óprgão, nessas localidades, podem ocorrer temporais até às 21h desta quinta (21/5): a possibilidade de chuva é de 20mm a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos entre 40 km/h e 60 km/h.
Recomendações da Defesa Civil
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.