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ATENÇÃO

Chuva de granizo pode atingir BH, e Defesa Civil emite alerta severo

Além de granizo, há possibilidade de pancadas de chuva com volume acumulado de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
19/05/2026 18:02

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Defesa Civil emitiu alerta via celular para a população de BH
Defesa Civil emitiu alerta via celular para a população de BH crédito: Reprodução

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, via celular, um alerta severo para a possibilidade de chuva de granizo nesta terça-feira (19/5). De acordo com o órgão, as precipitações podem atingir a capital mineira entre às 17h40 e às 18h40. 

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De acordo com a Defesa Civil do Município, além de granizo, há possibilidade de pancadas de chuva com volume acumulado de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até ás 8h de quarta-feira (20/5).

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Anteriormente, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta amarelo, de perigo potencial, para Belo Horizonte e outros 595 municípios mineiros. De acordo com o óprgão, nessas localidades, podem ocorrer temporais até às 21h desta quinta (21/5): a possibilidade de chuva é de 20mm a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Recomendações da Defesa Civil

  • Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
  • Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
  • Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
  • Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
  • Procure estacionar em um local seguro e coberto.

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