Chuva de granizo pode atingir BH, e Defesa Civil emite alerta severo

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, via celular, um alerta severo para a possibilidade de chuva de granizo nesta terça-feira (19/5). De acordo com o órgão, as precipitações podem atingir a capital mineira entre às 17h40 e às 18h40.

De acordo com a Defesa Civil do Município, além de granizo, há possibilidade de pancadas de chuva com volume acumulado de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até ás 8h de quarta-feira (20/5).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Anteriormente, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta amarelo, de perigo potencial, para Belo Horizonte e outros 595 municípios mineiros. De acordo com o óprgão, nessas localidades, podem ocorrer temporais até às 21h desta quinta (21/5): a possibilidade de chuva é de 20mm a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada de ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Recomendações da Defesa Civil