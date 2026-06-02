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ROUBO

'Lacoste' é achado em box de banheiro e acaba preso em BH

Homem confessou participação nos crimes Região Central de Belo Horizonte e disse que já havia vendido os aparelhos roubados

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/06/2026 05:48 - atualizado em 02/06/2026 07:00

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
"Lacoste" passou a permanecer armado dentro de casa ao ter sido reconhecido por moradores e receber ameaças de agressão depois da divulgação dos casos na imprensa crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Lacoste”, foi preso na tarde dessa segunda-feira (1º/6), suspeito de praticar diversos roubos na Região Central de Belo Horizonte, incluindo um assalto a uma loja de celulares no Shopping Oiapoque.

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Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu em uma residência na Rua Água Branca, no bairro Conjunto Taquaril, Região Leste da capital mineira.

Os militares chegaram ao local ao receberem denúncias anônimas informando o paradeiro do suspeito e relatando que ele estaria com produtos roubados e uma arma de fogo. Ao chegarem ao imóvel, uma mulher atendeu os policiais e informou que o homem era seu genro.

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Durante as buscas, os militares encontraram o suspeito escondido no andar superior da residência, agachado dentro do box do banheiro e coberto por uma toalha. Um adolescente também foi localizado dormindo em um dos quartos da casa.

Na residência, a PM apreendeu um revólver, dez munições calibre .38, um coldre e um aparelho celular. Segundo os policiais, o homem confessou participação nos roubos e afirmou que os celulares levados durante os crimes já haviam sido vendidos.

Ele também declarou que passou a permanecer armado dentro de casa ao ter sido reconhecido por moradores e receber ameaças de agressão depois da divulgação dos casos na imprensa.

Apesar das denúncias, nenhum objeto proveniente dos roubos foi encontrado no imóvel. Ainda conforme a PM, consultas ao sistema apontaram que o suspeito tem ao menos 11 passagens policiais por crimes como roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, receptação e cumprimento de mandado de prisão.

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O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

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