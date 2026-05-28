Preso no Centro de BH com US$ 16 mil furtados em bolsa

Um homem suspeito de furtar uma bolsa com 16 mil dólares na tarde dessa quarta-feira (27/5), foi preso na região central de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Guarda Civil Municipal, um agente da Regional Hipercentro foi acionado por populares e conseguiu impedir a fuga do suspeito.

O homem tentou escapar em um táxi, mas foi contido na Rua da Bahia, esquina com a Avenida Álvares Cabral. De acordo com testemunhas, o suspeito participava de uma negociação envolvendo a venda de uma retroescavadeira para um casal de empresários, que realizaria o pagamento em dinheiro vivo.

Durante a negociação, a bolsa com os valores foi levada, momento em que pessoas que estavam no local começaram a pedir ajuda. Após a intervenção do guarda municipal, o homem, de 53 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

Ainda conforme a ocorrência, na unidade policial foi constatado que ele já possuía uma passagem por estelionato em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça do estado do Amazonas.