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PRESO NO FLAGRA

Preso no Centro de BH com US$ 16 mil furtados em bolsa

Bolsa com dólares foi levada durante negociação de retroescavadeira na capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/05/2026 06:39 - atualizado em 28/05/2026 06:59

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Durante a negociação da retroescavadeira, a bolsa com os valores foi levada
Durante a negociação da retroescavadeira, a bolsa com os valores foi levada crédito: Guarda Civil/Reprodução

Um homem suspeito de furtar uma bolsa com 16 mil dólares na tarde dessa quarta-feira (27/5), foi preso na região central de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Guarda Civil Municipal, um agente da Regional Hipercentro foi acionado por populares e conseguiu impedir a fuga do suspeito.

O homem tentou escapar em um táxi, mas foi contido na Rua da Bahia, esquina com a Avenida Álvares Cabral. De acordo com testemunhas, o suspeito participava de uma negociação envolvendo a venda de uma retroescavadeira para um casal de empresários, que realizaria o pagamento em dinheiro vivo.

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Durante a negociação, a bolsa com os valores foi levada, momento em que pessoas que estavam no local começaram a pedir ajuda.  Após a intervenção do guarda municipal, o homem, de 53 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.

Ainda conforme a ocorrência, na unidade policial foi constatado que ele já possuía uma passagem por estelionato em Belo Horizonte.

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Também havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça do estado do Amazonas.

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