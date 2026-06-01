Igreja em bairro de classe média alta é alvo de furto em Montes Claros

A Igreja de Nossa Senhora da Rosa Mística, localizada no Bairro Jardim São Luiz, área de classe média-alta, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi vítima de furto nesse domingo (31/5). Os ladrões aproveitaram o movimento das missas, entraram numa área do templo e roubaram a fiação e outros materiais que seriam usados na instalação de aparelhos de ar-condicionado no prédio.

O furto foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar. Na manhã desta segunda-feira (1º/6), uma equipe da Polícia Civil esteve no local, e iniciou as investigações. Ainda não há suspeitos do crime.

A secretaria paroquial da igreja informou que ainda não sabe o valor do prejuízo, que será levantado por uma equipe técnica. Revelou que foram levados a fiação e outros materiais que seriam usados na instalação de aparelhos de ar-condicionado no “Centro Pastoral”, onde ficam as salas de catequese da igreja. Os materiais foram adquiridos com recursos da paróquia e com dinheiro doado pela comunidade.

Ainda conforme a secretaria da paróquia, nenhuma porta da igreja foi arrombada. O autor, ou autores, do furto teriam se aproveitado do movimento das missas dominicais (há celebrações de manhã e à noite) entrado em um cômodo onde estavam guardados os materiais, passando pelo portão da garagem, que fica em uma da laterais da edificação. No local, não há câmeras de segurança.

“Neste fim de semana, nossa igreja foi alvo de um furto. Aquilo que foi levado não representa apenas objetos ou patrimônio material. São conquistas construídas com o esforço, a generosidade e o sacrifício de muitas famílias que, ao longo dos anos, dedicaram seu tempo, trabalho e recursos para a Casa de Deus”, divulgou a Igreja de Nossa Senhora da Rosa Mística em uma rede social.

“Hoje, nosso coração está entristecido. Ver a igreja, lugar de oração, acolhimento e encontro com Cristo, sofrer uma violência como essa causa profunda dor em toda a comunidade”.

Pedido de devolução

No comunicado, a paróquia pede aos fiéis que venham orar para que o material furtado seja recuperado e para que o autor do furto se arrependa e devolva o que foi levado, “iluminado pelo Espírito Santo”.

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“Pedimos a todos que se unam em oração. Rezem para que o que foi furtado seja recuperado, para que a justiça prevaleça e, principalmente, para que o coração de quem praticou esse ato seja tocado pela graça de Deus”, conclma.



“Que o Espírito Santo ilumine sua consciência e desperte o arrependimento, para que devolva aquilo que foi levado e encontre um novo caminho”, conclui.