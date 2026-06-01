Vídeo: mulher é baleada na cabeça em MG durante tiroteio em bar

Uma mulher de 56 anos foi baleada durante um tiroteio em um bar na madrugada desse domingo (31/5), em Três Marias (MG), na Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h, em um estabelecimento localizado na Avenida Castanheiras, no bairro Cemig.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão e inconsciente. Ela apresentava uma lesão na região temporal do crânio e um ferimento na orelha compatível com disparo de arma de fogo.

Outras duas vítimas já haviam sido socorridas por populares e encaminhadas para atendimento médico antes da chegada das equipes de resgate.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, estabilizaram a mulher e a levaram para o Hospital São Francisco, em Três Marias.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que frequentadores aproveitam a noite no estabelecimento até que os disparos começam. Nas imagens, é possível ver correria, gritos e pessoas tentando se proteger enquanto garrafas e objetos caem no chão.

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Não há informações das circunstâncias do tiroteio e motivação do crime