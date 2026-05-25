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DUPLO HOMICÍDIO

Dois são mortos em tiroteio em praça de Patos de Minas

O duplo homicídio aconteceu na Praça Champagnat e teria sido motivado por uma discussão considerada banal dentro de um comércio da região

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
25/05/2026 15:53

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Dois são mortos em tiroteio em praça de Patos de Minas
Dois são mortos em tiroteio em praça de Patos de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois homens, de 21 e 31 anos, foram mortos a tiros na madrugada desse domingo (24/5) no Centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O crime aconteceu em meio a uma aglomeração de pessoas que consumiam bebidas no local e causou correria.

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O duplo homicídio aconteceu na Praça Champagnat e teria sido motivado por uma discussão considerada banal dentro de um comércio da região. Após o desentendimento, o suspeito deixou o local, retornou armado e efetuou diversos disparos contra as vítimas.

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A Polícia Militar informou que uma viatura fazia patrulhamento pela área quando os militares ouviram os tiros. Ao chegarem à praça, os policiais encontraram dois homens caídos no chão com ferimentos graves.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas as vítimas morreram ainda no local.

Uma das vítimas foi atingida com três tiros nas costas e o segundo baleado foi ferido três vezes no tórax.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que recolheu cápsulas e outros vestígios no local. Após os procedimentos, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

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A Polícia Militar não conseguiu encontrar o atirador.

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