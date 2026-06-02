Figurinhas falsificadas da Copa do Mundo são apreendidas em Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Álbuns e pacotes de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, suspeitos de falsificação, foram apreendidos pela Polícia Civil nessa segunda-feira (1º/6) durante a operação Álbum Fantasma em um estabelecimento comercial na Região Central de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O material era vendido sem documentação fiscal.Um homem de 40 anos e uma mulher de 29 anos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e foram liberados após serem ouvidos.

Durante a fiscalização no comércio, os agentes identificaram a venda de produtos relacionados ao álbum do Mundial de 2026. Ao serem questionados sobre a origem das mercadorias, os responsáveis informaram que os itens teriam sido comprados em São Paulo, mas não apresentaram notas fiscais.

Sem documentos que comprovassem a procedência regular dos produtos, os materiais foram recolhidos e encaminhados para análise pericial.

Segundo o delegado regional Luís Mauro Sampaio Pereira, "a comercialização de produtos falsificados pode configurar crime e exige atenção dos consumidores quanto à procedência das mercadorias e à regularidade dos estabelecimentos."

Quanto custa para completar o álbum?

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções e terá jogos disputados nos Estados Unidos, México e Canadá. O aumento no número de equipes também fez crescer a coleção de figurinhas: serão cerca de 980 cromos, a maior quantidade já lançada em 96 anos do torneio.

O pacote com sete figurinhas custa R$ 7, enquanto o álbum sai por R$ 24,90 na versão simples e R$ 74,90 na capa dura.

Segundo levantamento do G1, quem for sortudo e conseguir comprar todas as 980 figurinhas sem nenhuma repetição gastaria no mínimo R$ 1.004,90, sendo R$ 980 em cromos e, o restante, pagaria o álbum simples. Já aqueles que forem completar o álbum sem trocas, o valor pode chegar a R$ 7.362,90. E aqueles que participam de encontros de troca e grupos online, consegue reduzir significativamente esse valor.

Mesmo assim, completar o álbum ficou mais caro em relação à Copa de 2022. No levantamento feito pelo UOL na época, completar o álbum do torneio em 2022 sem fazer troca custava R$ 3.178.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos