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TORCIDA PELO BRASIL

BH: moradores passam a madrugada pintando a rua para a Copa

Vizinhos unidos usam o horário em que há pouco movimento para colorir a rua com as cores da bandeira brasileira

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Ana Luiza Soares
Larissa Kumpel
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Larissa Kumpel
Repórter
Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas
31/05/2026 10:40

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Moradores foram vistos às 2h pintando a rua de verde e amarelo
Moradores foram vistos às 2h pintando a rua de verde e amarelo crédito: Larissa Kumpel/EM/D.A Press

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo, os moradores da Rua São Clemente, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte, já se preparam para o evento. A reportagem do Estado de Minas encontrou um grupo passando a madrugada deste domingo (31/5) em claro para colorir a via de verde e amarelo.

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Segundo Edvânia Boaventura Carvalho de Jesus, essa é a primeira vez que a vizinhança leva a torcida para a rua. Segundo ela, ao menos 30 moradores se uniram na pintura. Eles usam o horário que normalmente tem pouco movimento de veículos. Ontem, por volta das 2h, o grupo estava envolvido com tintas e pincéis.

"Começamos a pintar de sexta para sábado, éramos umas 30 pessoas, todos vizinhos", contou ao EM. A ideia veio do filho de Edvânia, Nicolas Wellington Carvalho de Jesus, de 19 anos. "Ele viu algumas propagandas, o pessoal mostrando os bairros e ruas pintadas, e deu a ideia. Nós temos um bar aqui na rua e o pessoal foi animando", relatou.

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A pintura foi possível graças à união das pessoas. "Juntamos todo mundo, pedimos doação, o pessoal foi contribuindo e conseguimos pintar", disse Edvânia. Os trabalhos seguirão ainda hoje, a partir das 15h.

Vizinhança se uniu e arrecadaram doações para a pintura
Vizinhança se uniu e arrecadaram doações para a pintura Larissa Kumpel/EM/D.A Press

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Ela ainda comentou sobre a expectativa para o campeonato. "Está todo mundo animado. Estou com a sensação de que esse ano o Brasil vai ser campeão. Todos animados, ansiosos para o primeiro jogo e com esperança", afirmou.

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