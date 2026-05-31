BH: moradores passam a madrugada pintando a rua para a Copa

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo, os moradores da Rua São Clemente, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte, já se preparam para o evento. A reportagem do Estado de Minas encontrou um grupo passando a madrugada deste domingo (31/5) em claro para colorir a via de verde e amarelo.

Segundo Edvânia Boaventura Carvalho de Jesus, essa é a primeira vez que a vizinhança leva a torcida para a rua. Segundo ela, ao menos 30 moradores se uniram na pintura. Eles usam o horário que normalmente tem pouco movimento de veículos. Ontem, por volta das 2h, o grupo estava envolvido com tintas e pincéis.

"Começamos a pintar de sexta para sábado, éramos umas 30 pessoas, todos vizinhos", contou ao EM. A ideia veio do filho de Edvânia, Nicolas Wellington Carvalho de Jesus, de 19 anos. "Ele viu algumas propagandas, o pessoal mostrando os bairros e ruas pintadas, e deu a ideia. Nós temos um bar aqui na rua e o pessoal foi animando", relatou.

A pintura foi possível graças à união das pessoas. "Juntamos todo mundo, pedimos doação, o pessoal foi contribuindo e conseguimos pintar", disse Edvânia. Os trabalhos seguirão ainda hoje, a partir das 15h.

Vizinhança se uniu e arrecadaram doações para a pintura Larissa Kumpel/EM/D.A Press

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Ela ainda comentou sobre a expectativa para o campeonato. "Está todo mundo animado. Estou com a sensação de que esse ano o Brasil vai ser campeão. Todos animados, ansiosos para o primeiro jogo e com esperança", afirmou.