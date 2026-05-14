Copa em BH: guia de festas e bares para torcer pelo hexa na capital
De shows com Tomate a churrasco premium e praças temáticas: veja onde a cidade se transforma para a torcida vibrar com a Seleção Brasileira
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Com a chegada da Copa do Mundo, bares e restaurantes de Belo Horizonte preparam programações especiais para a transmissão dos jogos. As opções vão de festas e churrasco premium a eventos em praças temáticas da cidade.
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Festa com Tomate na estreia do Brasil
A Festa Brasileiríssima acontece em 13 de junho, a partir das 14h, na Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá. O evento marca a estreia da Seleção Brasileira e contará com três telões de LED para a transmissão da partida.
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A principal atração é o cantor Tomate, conhecido por sua energia no trio elétrico. O line-up musical também inclui a Banda Virau e o grupo 100% Charlie Brown. O público terá à disposição gastronomia variada, comida de boteco, cerveja, drinks e vinhos, além de condições especiais para aniversariantes.
Festa Brasileiríssima:
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Brasil x Marrocos - 13 de junho, 14h
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Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá
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Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla
Churrasco e chope no Bebedouro
O projeto “Bebedouro na Copa” transformará as unidades do Bebedouro Bar e Fogo, no Belvedere e na Pampulha, em espaços premium para os torcedores. A experiência inclui transmissão em telões de alta qualidade, churrasco com cortes nobres, chope Brahma e música.
As duas unidades terão open bar de chope Brahma, água, suco e refrigerantes durante os jogos. Ingressos promocionais estão disponíveis a partir de R$ 89. Entre as atrações musicais confirmadas estão Maria República, Paola Naval, DJ Siman e a banda Saideira, que faz um cover do Skank.
Bebedouro na Copa
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Brasil x Marrocos - 13 de junho, 17h
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Rua Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos D'Água
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Av. Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz
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Ingressos a partir de R$ 25, via Sympla
Porks vira a ‘casa da Seleção’
As unidades Porks Casarão e Porks Castelo se tornam a "casa da Seleção" com telões de alta definição e ações interativas. A programação conta com happy hour antes dos jogos e música ao vivo antes e depois das transmissões.
Para animar a torcida, cada gol do Brasil renderá um cupom no bar. Os clientes também poderão participar do Palpite Premiado, concorrendo a prêmios ao acertar o placar final da partida.
Casa da Seleção
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Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 19h;
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Brasil x Haiti: 19 de junho, às 21h30;
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Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h
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Porks Casarão: Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes
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Porks Castelo: Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo
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Entrada gratuita
Copa na praça
O Bar Quermesse, na Praça Tiradentes, e o Balcão Savassi, na Rua Fernandes Tourinho, se unem no projeto Copa na Praça. A proposta é oferecer a transmissão dos jogos em um ambiente que remete às tradicionais "pracinhas" da cidade.
Os locais foram equipados com telões e TVs de alta definição, além de contarem com DJs para animar o público. O cardápio premiado das casas, com chope gelado e drinks autorais, estará disponível. A programação musical inclui nomes como Luzia Frad's, Caramelo Blues, UaiSoJazz e Damatriz.
Copa na praça
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Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 17h
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Brasil x Haiti: 19 de junho, às 17h
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Escócia x Brasil: 24 de junho, às 17h
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Bar Quermesse e Porks: Praça Tiradentes, 41, Funcionários
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Balcão Savassi: Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi
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Ingressos: copanapraca.com.br
Copa do Jângal
Durante os jogos da seleção brasileira, o Jângal se transforma em um espaço de celebração coletiva, com telão, torcida engajada e uma curadoria musical que mantém a energia em alta. Como complemento à experiência, o bar também disponibiliza a opção de camarote para os dias de jogo, com open cerveja e água durante o período da partida, além de visão privilegiada da transmissão e atendimento diferenciado.
Tem ainda o Kit Copa Jângal, que inclui camiseta exclusiva do Jângal Futebol Clube, copo Stanley e entrada gratuita nos dias de jogo do Brasil.
Copa do Jângal
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R. Outono, 523, Cruzeiro
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Entrada gratuita, mediante apresentação de ingresso, via Sympla
Quintal da Copa
Jogos da Seleção Brasileira, shows ao vivo e experiências gastronômicas marcam o Quintal da Copa, idealizada pelo Complexo Clube Chalezinho. Além da transmissão do jogo, o local vai disponibilizar open petisco por 4 horas, line-up musical e ativações especiais.
Quintal da Copa
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Brasil x Haiti: 19 de junho, às 20h
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Brasil x Escócia: 24 de junho, às 17 h
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Av. Professor Mário Werneck, 520/530
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Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla
Quartel-general medieval
A Forja Taverna, conhecida por transportar seus visitantes à era medieval na Savassi, anuncia uma programação épica para a Copa do Mundo de 2026. O espaço, famoso por sua iluminação à luz de velas e mesas de madeira maciça, oferece o conforto ideal para quem busca fugir do caos dos grandes festivais e prefere uma torcida mais focada e envolvente.
A cada jogo, a cozinha da Forja apresentará pratos típicos inspirados no país adversário do Brasil, mantendo o rigor histórico e o sabor artesanal que são marcas da casa.
Nos intervalos e pós-jogos, o público poderá testar sua pontaria no tradicional campeonato de arremesso de machado. Durante a Copa, haverá prêmios especiais para os melhores atiradores, incluindo itens da casa e kits de hidromel ou chopes artesanais.
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Rua Cláudio Manoel, 500, Savassi
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Entrada gratuita, recomendado reservas
Monka FanFest em BH
A Monka Cervejaria acaba de anunciar o lançamento do Monka FanFest, um evento projetado para elevar o nível da torcida brasileira durante o mundial de 2026. Além da transmissão, o evento terá Open Bar com chopps artesanais pilsen e session ipa sem álcool, além de drinks e mocktails exclusivos. Para acompanhar, um cardápio temático. Em todos os jogos haverá bandas ao vivo e DJs.
O local ainda conta com Espaço Kids. Para uma experiência VIP, o espaço tem o Camarote do Mestre, enquanto o Pass Monka oferece um pacote vantajoso para quem pretende garantir presença em todos os jogos da primeira fase.
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Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111, Olhos D’Água
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Ingressos e reservas via direct no Instagram
Hofbräuhaus transmite jogos do Brasil e da Alemanha
Durante a competição, todos os ambientes terão transmissão dos jogos do Brasil, da Alemanha e das principais partidas da Copa, em uma atmosfera criada para reunir pessoas, brindar e torcer juntas. Com novos telões, painéis de LED e ambientação temática especial, a Hofbräuhaus BH quer transformar cada partida em uma experiência boemia bávara.
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Av. do Contorno, 7613 – Lourdes
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Entrada gratuita
Agenda da Seleção na Fase de Grupos
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Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado), às 19h
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Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30
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Escócia x Brasil: 24 de junho (quarta-feira), às 19h
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.