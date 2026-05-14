Copa em BH: guia de festas e bares para torcer pelo hexa na capital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a chegada da Copa do Mundo, bares e restaurantes de Belo Horizonte preparam programações especiais para a transmissão dos jogos. As opções vão de festas e churrasco premium a eventos em praças temáticas da cidade.

Festa com Tomate na estreia do Brasil

A Festa Brasileiríssima acontece em 13 de junho, a partir das 14h, na Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá. O evento marca a estreia da Seleção Brasileira e contará com três telões de LED para a transmissão da partida.

Leia Mais

A principal atração é o cantor Tomate, conhecido por sua energia no trio elétrico. O line-up musical também inclui a Banda Virau e o grupo 100% Charlie Brown. O público terá à disposição gastronomia variada, comida de boteco, cerveja, drinks e vinhos, além de condições especiais para aniversariantes.

Festa Brasileiríssima:

Brasil x Marrocos - 13 de junho, 14h

Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá

Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla

Churrasco e chope no Bebedouro

O projeto “Bebedouro na Copa” transformará as unidades do Bebedouro Bar e Fogo, no Belvedere e na Pampulha, em espaços premium para os torcedores. A experiência inclui transmissão em telões de alta qualidade, churrasco com cortes nobres, chope Brahma e música.

As duas unidades terão open bar de chope Brahma, água, suco e refrigerantes durante os jogos. Ingressos promocionais estão disponíveis a partir de R$ 89. Entre as atrações musicais confirmadas estão Maria República, Paola Naval, DJ Siman e a banda Saideira, que faz um cover do Skank.

Bebedouro na Copa

Brasil x Marrocos - 13 de junho, 17h

Rua Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos D'Água

Av. Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

Ingressos a partir de R$ 25, via Sympla

Porks vira a ‘casa da Seleção’

As unidades Porks Casarão e Porks Castelo se tornam a "casa da Seleção" com telões de alta definição e ações interativas. A programação conta com happy hour antes dos jogos e música ao vivo antes e depois das transmissões.

Para animar a torcida, cada gol do Brasil renderá um cupom no bar. Os clientes também poderão participar do Palpite Premiado, concorrendo a prêmios ao acertar o placar final da partida.

Casa da Seleção

Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 19h;

Brasil x Haiti: 19 de junho, às 21h30;

Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h

Porks Casarão: Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes

Porks Castelo: Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo

Entrada gratuita

Copa na praça

O Bar Quermesse, na Praça Tiradentes, e o Balcão Savassi, na Rua Fernandes Tourinho, se unem no projeto Copa na Praça. A proposta é oferecer a transmissão dos jogos em um ambiente que remete às tradicionais "pracinhas" da cidade.

Os locais foram equipados com telões e TVs de alta definição, além de contarem com DJs para animar o público. O cardápio premiado das casas, com chope gelado e drinks autorais, estará disponível. A programação musical inclui nomes como Luzia Frad's, Caramelo Blues, UaiSoJazz e Damatriz.

Copa na praça

Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 17h

Brasil x Haiti: 19 de junho, às 17h

Escócia x Brasil: 24 de junho, às 17h

Bar Quermesse e Porks: Praça Tiradentes, 41, Funcionários

Balcão Savassi: Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi

Ingressos: copanapraca.com.br

Copa do Jângal

Durante os jogos da seleção brasileira, o Jângal se transforma em um espaço de celebração coletiva, com telão, torcida engajada e uma curadoria musical que mantém a energia em alta. Como complemento à experiência, o bar também disponibiliza a opção de camarote para os dias de jogo, com open cerveja e água durante o período da partida, além de visão privilegiada da transmissão e atendimento diferenciado.

Tem ainda o Kit Copa Jângal, que inclui camiseta exclusiva do Jângal Futebol Clube, copo Stanley e entrada gratuita nos dias de jogo do Brasil.

Copa do Jângal

R. Outono, 523, Cruzeiro

Entrada gratuita, mediante apresentação de ingresso, via Sympla

Quintal da Copa

Jogos da Seleção Brasileira, shows ao vivo e experiências gastronômicas marcam o Quintal da Copa, idealizada pelo Complexo Clube Chalezinho. Além da transmissão do jogo, o local vai disponibilizar open petisco por 4 horas, line-up musical e ativações especiais.

Quintal da Copa

Brasil x Haiti: 19 de junho, às 20h

Brasil x Escócia: 24 de junho, às 17 h

Av. Professor Mário Werneck, 520/530

Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla

Quartel-general medieval

A Forja Taverna, conhecida por transportar seus visitantes à era medieval na Savassi, anuncia uma programação épica para a Copa do Mundo de 2026. O espaço, famoso por sua iluminação à luz de velas e mesas de madeira maciça, oferece o conforto ideal para quem busca fugir do caos dos grandes festivais e prefere uma torcida mais focada e envolvente.

A cada jogo, a cozinha da Forja apresentará pratos típicos inspirados no país adversário do Brasil, mantendo o rigor histórico e o sabor artesanal que são marcas da casa.

Nos intervalos e pós-jogos, o público poderá testar sua pontaria no tradicional campeonato de arremesso de machado. Durante a Copa, haverá prêmios especiais para os melhores atiradores, incluindo itens da casa e kits de hidromel ou chopes artesanais.

Rua Cláudio Manoel, 500, Savassi

Entrada gratuita, recomendado reservas

Monka FanFest em BH

A Monka Cervejaria acaba de anunciar o lançamento do Monka FanFest, um evento projetado para elevar o nível da torcida brasileira durante o mundial de 2026. Além da transmissão, o evento terá Open Bar com chopps artesanais pilsen e session ipa sem álcool, além de drinks e mocktails exclusivos. Para acompanhar, um cardápio temático. Em todos os jogos haverá bandas ao vivo e DJs.

O local ainda conta com Espaço Kids. Para uma experiência VIP, o espaço tem o Camarote do Mestre, enquanto o Pass Monka oferece um pacote vantajoso para quem pretende garantir presença em todos os jogos da primeira fase.

Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111, Olhos D’Água

Ingressos e reservas via direct no Instagram

Hofbräuhaus transmite jogos do Brasil e da Alemanha

Durante a competição, todos os ambientes terão transmissão dos jogos do Brasil, da Alemanha e das principais partidas da Copa, em uma atmosfera criada para reunir pessoas, brindar e torcer juntas. Com novos telões, painéis de LED e ambientação temática especial, a Hofbräuhaus BH quer transformar cada partida em uma experiência boemia bávara.

Av. do Contorno, 7613 – Lourdes

Entrada gratuita

Agenda da Seleção na Fase de Grupos

Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado), às 19h

Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30

Escócia x Brasil: 24 de junho (quarta-feira), às 19h Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.