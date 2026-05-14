Assine
overlay
Início Gerais
NO CLIMA DO HEXA

Copa em BH: guia de festas e bares para torcer pelo hexa na capital

De shows com Tomate a churrasco premium e praças temáticas: veja onde a cidade se transforma para a torcida vibrar com a Seleção Brasileira

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/05/2026 13:50 - atualizado em 14/05/2026 13:56

compartilhe

SIGA
×
Copa em BH: guia de festas e bares para torcer pelo hexa na capital
Amantes do futebol se reúnem para assistir aos jogos da seleção brasileira em telões de alta qualidade, como no evento Quintal da Copa crédito: BS Fotografias

Com a chegada da Copa do Mundo, bares e restaurantes de Belo Horizonte preparam programações especiais para a transmissão dos jogos. As opções vão de festas e churrasco premium a eventos em praças temáticas da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Festa com Tomate na estreia do Brasil

A Festa Brasileiríssima acontece em 13 de junho, a partir das 14h, na Praça Quatro Elementos, no Jardim Canadá. O evento marca a estreia da Seleção Brasileira e contará com três telões de LED para a transmissão da partida.

Leia Mais

A principal atração é o cantor Tomate, conhecido por sua energia no trio elétrico. O line-up musical também inclui a Banda Virau e o grupo 100% Charlie Brown. O público terá à disposição gastronomia variada, comida de boteco, cerveja, drinks e vinhos, além de condições especiais para aniversariantes.

Festa Brasileiríssima:

  • Brasil x Marrocos - 13 de junho, 14h

  • Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá

  • Ingressos a partir de R$ 20, via Sympla

Churrasco e chope no Bebedouro

O projeto “Bebedouro na Copa” transformará as unidades do Bebedouro Bar e Fogo, no Belvedere e na Pampulha, em espaços premium para os torcedores. A experiência inclui transmissão em telões de alta qualidade, churrasco com cortes nobres, chope Brahma e música.

As duas unidades terão open bar de chope Brahma, água, suco e refrigerantes durante os jogos. Ingressos promocionais estão disponíveis a partir de R$ 89. Entre as atrações musicais confirmadas estão Maria República, Paola Naval, DJ Siman e a banda Saideira, que faz um cover do Skank.

Bebedouro na Copa

  • Brasil x Marrocos - 13 de junho, 17h

  • Rua Adriano Chaves e Matos, 100 - Olhos D'Água

  • Av. Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

  • Ingressos a partir de R$ 25, via Sympla

Porks vira a ‘casa da Seleção’

As unidades Porks Casarão e Porks Castelo se tornam a "casa da Seleção" com telões de alta definição e ações interativas. A programação conta com happy hour antes dos jogos e música ao vivo antes e depois das transmissões.

Para animar a torcida, cada gol do Brasil renderá um cupom no bar. Os clientes também poderão participar do Palpite Premiado, concorrendo a prêmios ao acertar o placar final da partida.

Casa da Seleção

  • Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 19h;

  • Brasil x Haiti: 19 de junho, às 21h30;

  • Escócia x Brasil: 24 de junho, às 19h

  • Porks Casarão: Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes

  • Porks Castelo: Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo

  • Entrada gratuita

Copa na praça

O Bar Quermesse, na Praça Tiradentes, e o Balcão Savassi, na Rua Fernandes Tourinho, se unem no projeto Copa na Praça. A proposta é oferecer a transmissão dos jogos em um ambiente que remete às tradicionais "pracinhas" da cidade.

Os locais foram equipados com telões e TVs de alta definição, além de contarem com DJs para animar o público. O cardápio premiado das casas, com chope gelado e drinks autorais, estará disponível. A programação musical inclui nomes como Luzia Frad's, Caramelo Blues, UaiSoJazz e Damatriz.

Copa na praça

  • Brasil x Marrocos: 13 de junho, às 17h

  • Brasil x Haiti: 19 de junho, às 17h

  • Escócia x Brasil: 24 de junho, às 17h

  • Bar Quermesse e Porks: Praça Tiradentes, 41, Funcionários

  • Balcão Savassi: Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi

  • Ingressos: copanapraca.com.br

Copa do Jângal

 Durante os jogos da seleção brasileira, o Jângal se transforma em um espaço de celebração coletiva, com telão, torcida engajada e uma curadoria musical que mantém a energia em alta.   Como complemento à experiência, o bar também disponibiliza a opção de camarote para os dias de jogo, com open cerveja  e água durante o período da partida, além de visão privilegiada da transmissão e atendimento diferenciado.

Tem ainda o Kit Copa Jângal, que inclui camiseta exclusiva do Jângal Futebol Clube, copo Stanley e entrada gratuita nos dias de jogo do Brasil.

 Copa do Jângal

  • R. Outono, 523, Cruzeiro

  • Entrada gratuita, mediante apresentação de ingresso, via Sympla

Quintal da Copa

Jogos da Seleção Brasileira, shows ao vivo e experiências gastronômicas marcam o Quintal da Copa, idealizada pelo Complexo Clube Chalezinho. Além da transmissão do jogo, o local vai disponibilizar open petisco por 4 horas, line-up musical e ativações especiais.

Quintal da Copa

  • Brasil x Haiti: 19 de junho, às 20h

  • Brasil x Escócia: 24 de junho, às 17 h

  • Av. Professor Mário Werneck, 520/530  

  • Ingressos a partir de R$ 40, via Sympla

Quartel-general medieval  

A Forja Taverna, conhecida por transportar seus visitantes à era medieval na Savassi, anuncia uma programação épica para a Copa do Mundo de 2026. O espaço, famoso por sua iluminação à luz de velas e mesas de madeira maciça, oferece o conforto ideal para quem busca fugir do caos dos grandes festivais e prefere uma torcida mais focada e envolvente.

A cada jogo, a cozinha da Forja apresentará pratos típicos inspirados no país adversário do Brasil, mantendo o rigor histórico e o sabor artesanal que são marcas da casa.

Nos intervalos e pós-jogos, o público poderá testar sua pontaria no tradicional campeonato de arremesso de machado. Durante a Copa, haverá prêmios especiais para os melhores atiradores, incluindo itens da casa e kits de hidromel ou chopes artesanais.

  • Rua Cláudio Manoel, 500, Savassi

  • Entrada gratuita, recomendado reservas

Monka FanFest em BH

A Monka Cervejaria acaba de anunciar o lançamento do Monka FanFest, um evento projetado para elevar o nível da torcida brasileira durante o mundial de 2026. Além da transmissão, o evento terá Open Bar com chopps artesanais pilsen e session ipa sem álcool, além de drinks e mocktails exclusivos. Para acompanhar, um cardápio temático. Em todos os jogos haverá bandas ao vivo e DJs.

O local ainda conta com Espaço Kids. Para uma experiência VIP, o espaço tem o Camarote do Mestre, enquanto o Pass Monka oferece um pacote vantajoso para quem pretende garantir presença em todos os jogos da primeira fase.

  • Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111, Olhos D’Água

  • Ingressos e reservas via direct no Instagram

Hofbräuhaus transmite jogos do Brasil e da Alemanha

Durante a competição, todos os ambientes terão transmissão dos jogos do Brasil, da Alemanha e das principais partidas da Copa, em uma atmosfera criada para reunir pessoas, brindar e torcer juntas. Com novos telões, painéis de LED e ambientação temática especial, a Hofbräuhaus BH quer transformar cada partida em uma experiência boemia bávara.

  • Av. do Contorno, 7613 – Lourdes

  • Entrada gratuita

Agenda da Seleção na Fase de Grupos

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bares bh copa-do-mundo grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay