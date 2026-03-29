Organizadores da copa de entregadores de delivery em BH exaltam lado social

“O futebol é a linguagem universal. O campeonato é o nosso 'carro-chefe' para gerar essa transformação social e tirar o entregador da invisibilidade”, aponta o entregador, jornalista e estudante de gestão pública Peterson Ramos sobre o Delivery Cup, campeonato que está em sua segunda edição e do qual é um dos idealizadores. O torneio ocorre neste domingo (29/3), nos gramados sintéticos da Arena Racing, Bairro Universitário, na Região da Pampulha, em BH.

O torneio conta com oito equipes masculinas e três femininas. As partidas funcionam na modalidade do “fut-7”, com sete atletas por time. São dois tempos de 15 minutos, com o número ilimitado de substituições, o que abre espaço para que todos possam jogar.

Esse aspecto dialoga com a função social defendida pelos organizadores para fazer com que o campeonato saísse do papel. A coletividade da classe e a saúde são pontos destacados por Peterson. “O Estado, muitas vezes, não consegue chegar na ponta, no entregador que está na rua 12 horas por dia. Por isso, pensamos: 'Como promover saúde, lazer e dignidade para essa categoria?'”, indaga.

O processo de criação do campeonato contou com a ajuda do entregador e influenciador digital Marcos Felipe dos Santos Novais, de 34 anos, conhecido como Nenzada. De acordo com o influencer, o torneio surge como uma ferramenta de descontração para os profissionais da área.

“A ideia surgiu através de diálogos entre eu e o Peterson, que achávamos que seria interessante o desenvolvimento de uma atividade de lazer entre nós entregadores e, a partir disso, surgiu a ideia de criar um campeonato como esse”, afirma o influenciador.

Eles estimam que mais de 1 mil pessoas devem passar pelo evento no decorrer do dia, incluindo familiares dos jogadores e a comunidade local. A entrada para os jogos é gratuita e conta com ativações dos patrocinadores no decorrer do evento. Por isso, há uma presença considerável de crianças, que brincam dentro do campo antes e durante o intervalo entre um jogo e outro.

Os jogos começaram a ser realizados por volta das 11h e contou com cerimônia de entrada de todas as equipes, ao som da ópera clássica da UEFA Champions League e do Hino Nacional brasileiro. Ao final, fogos de artifício e sinalizadores foram acesos imitando os clássicos do futebol.

Futebol feminino

Assim como na primeira edição, o torneio conta com equipes femininas e, neste ano, tem um time a mais em relação ao último campeonato. A estudante de sistema da Informação e entregadora Kathleen Ferreira do Nascimento, de 23, foi campeã em 2025 e afirmou que a intenção é fazer com que haja o crescimento do número de times a cada copa.

“A intenção é ampliar a quantidade de meninas, em que pelo menos uma parte do time seja de meninas que trabalham no aplicativo”, diz. “A tendência é expandir para ter mais equipes ou até a mesma quantidade de times masculinos”, aponta Kathleen.

Ela ainda destaca a importância do torneio para que as jogadoras mostrem as habilidades dentro de campo. “O torneio é muito importante para dar visibilidade às atletas, tanto para as meninas que já jogaram profissional quanto para as que sonham ir para o futebol profissional”, destaca a entregadora.

A atleta da equipe Broca Futebol Clube aponta que a intenção é levar lazer e diversão às entregadoras. "É muito importante, pois a confraternização surge como uma ferramenta para a melhora da saúde física e mental dos entregadores de aplicativo. Ficamos na rua por muitas horas e eventos como esse impactam positivamente em nossa vida.”

Transmissão ao vivo



A edição deste ano conta com o apoio do IFood, através do edital nacional ChegaJunto, que vai investir R$ 10 milhões em 28 projetos espalhados pelo Brasil e que, de acordo com a empresa, busca melhorar a vida de quem trabalha com entregas no país.

A segunda edição da Delivery Cup também conta com transmissão ao vivo das partidas nos canais oficiais da empresa de entrega de delivery nos seguintes pontos de apoio: Tatuapé, Botafogo, Recife, Goiânia, São Bernardo, Salvador, João Pessoa e Belo Horizonte, incluindo sorteio de brindes durante a transmissão.

Os atletas receberam alimentação e uniformes fornecidos pela organização, sem cobrança de taxa de participação.

O evento também conta com o apoio de marcas como ACC Express, D&G Express, Pioneira, Pneus Technic, Tekkai e Uso.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro