BH ESPECIAL 128 ANOS

Aniversário de BH: o mercado nascido das 'cinzas' de um campo de futebol

Aberto com o nome de Mercado Municipal, no terreno que abrigava o campo do América, ele surgiu como um dos maiores centros de comércio do estado

Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
14/12/2025 04:00

Mercado Central recebe novo posto de atendimento da Justiça Eleitoral.
Mercado Central está perto de completar seu centenário - em 7 de setembro de 2029 crédito: Divulgação Mercado Central

Impossível vir a BH sem dar uma chegada, como se diz mineiramente, ao Mercado Central, perto de completar seu centenário – será daqui a menos de quatro anos, em 7 de setembro de 2029. Mas a história começa bem antes, em março de 1900, com um decreto determinando a criação de um centro de abastecimento para a nova capital.

Aberto com o nome de Mercado Municipal, no terreno que abrigava o campo do América Futebol Clube, entre a Avenida Paraopeba (atual Avenida Augusto de Lima) e as ruas Goitacazes, Curitiba e Santa Catarina, ele surgiu como um dos maiores centros de comércio do estado.

Na época, alojava cerca de 100 comerciantes, e seu foco principal era a venda de produtos hortifrutigranjeiros, embora já abrigando bares, cafés, salões de barbeiro, posto policial e agência dos Correios. Nos 14 mil metros quadrados do terreno, circundado pelas carroças que transportavam os produtos, as barracas de madeira se enfileiravam para a venda de alimentos.

No início, o Mercado Municipal não tinha cobertura nem sistemas de água encanada e esgoto. No tempo das chuvas, se transformava em lamaçal, enquanto no período da seca a poeira subia. Com atividade intensa, funcionou assim até 1964, quando a prefeitura anunciou o leilão para vender o terreno, alegando impossibilidade de administrá-lo.

Para impedir o fechamento do mercado, os comerciantes se organizaram, criaram uma cooperativa e compraram o imóvel. No entanto, teriam obrigatoriamente de construir um galpão coberto na área total do loteamento no prazo de cinco anos. A tarefa não foi fácil, mas, ao fim das obras, os associados viram seu esforço recompensado. Em 1973, o empreendimento passou a se chamar Mercado Central.

Praça da Liberdade

Também na Região Centro-Sul se encontra a Praça da Liberdade, com o Palácio da Liberdade, ex-sede do Poder Executivo estadual, hoje espaço cultural e primeiro bem protegido (1977) pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). A história de Minas – e do Brasil – passa necessariamente pelo espaço mais nobre de BH, que já foi palco de todos os tipos de manifestação: políticas, sociais, religiosas, culturais e cívicas. Mas a praça, inaugurada em 1897, também abrigou cerimônias fúnebres e festivas.

Para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, a Praça da Liberdade está entre seus pontos preferidos, ficando entre o Mercado Central (primeiro) e o Parque Municipal (terceiro). “Onde tudo começou. A sede do poder que cedeu espaço à cultura: do corpo, nas corridas e caminhadas, à mente, nos eventos culturais. A tradição dos prédios históricos e o modernismo do Rainha do Sucata, que hospeda a orquestra e o coral do TJMG.”

Já a ‘spalla’ (líder dos primeiros violinos de uma orquestra - da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Elizabeth Fayette, diz gostar dos museus do Circuito Cultural e de simplesmente passar um tempo no espaço público “para ver o mundo acontecer” e depois entrar “no museu que estiver com vontade de visitar naquele dia”. Outros lugares favoritos de Elizabeth são a Sala Minas Gerais (primeiro) e o Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, na Pampulha, mais conhecido por Igrejinha da Pampulha.

