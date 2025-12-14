Assine
overlay
Início Gerais
BH ESPECIAL 128 ANOS

Aniversário de BH: confira a história que antecede a criação da capital

Em 1711, a criação do Arraial do Curral del-Rei foi o primeiro passo para a cidade que hoje respira inovação, mas sem esquecer suas tradições históricas

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
14/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Largo da Matriz da Boa Viagem no Arraial do Curral del-Rei: referência na criação do povoado
Largo da Matriz da Boa Viagem no Arraial do Curral del-Rei: referência na criação do povoado crédito: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto

No aniversário de 128 anos da capital dos mineiros, o Estado de Minas ouviu belo-horizontinos de nascimento e “de coração” para saber qual local tem a “cara” da cidade. Entre bairros, ruas, comércios, parques, igrejas, construções, patrimônios e belezas naturais, o mapa afetivo de Belo Horizonte traça pontos e marcos do arraial que se transformou em metrópole. Nesse roteiro de memórias e preferências, o Mercado Central, que reúne em seus corredores a diversidade de Minas, aparece em primeiro lugar, seguido da Praça da Liberdade e da Serra do Curral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para entender melhor o voto das pessoas ouvidas pelo Estado de Minas, é preciso conhecer a história de BH - que fez aniversário nessa sexta-feira (12/12) - desde os primórdios e descobrir os principais monumentos naturais ou erguidos pela mão humana. Então, vamos viajar pela cidade, no tempo e no espaço?

Começando pelo início do século 18, quando chega a essas terras o bandeirante paulista João Leite da Silva Ortiz (nascido em 1674), que recebeu as sesmarias da qual nasceu a Fazenda do Cercado. Em 1711, a propriedade se tornava Arraial do Curral del-Rei e, posteriormente (1714), Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del-Rei.

Bem mais tarde, após a Proclamação da República (1889), quando João Pinheiro (1860-1908) presidida o estado, foi que surgiu pela primeira vez o nome Belo Horizonte, mais especificamente Arraial de Belo Horizonte. Criada em 1894, a Comissão Construtora da Nova Capital, chefiada pelo engenheiro Aarão Reis (1853-1936), teve aprovada, no ano seguinte, a planta com o nome de Cidade de Minas. Em 12 de dezembro de 1897, na inauguração, o nome se mantém, e só em 1901 Belo Horizonte passa a ser adotado definitivamente.

Leia Mais

Mantendo o “fio da meada” dessa história, o leitor pode saber de uma vez sobre a Serra do Curral, escolhida símbolo de BH pela população e parte da Reserva da Biosfera do Espinhaço, título concedido pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Denominada Serra das Congonhas, bem antes do nome atual, a Serra do Curral figura no brasão da capital e se integra à vida belo-horizontina como paisagem natural.

Complexo da Igreja da Boa Viagem na capital mineira da atualidade: crescimento e urbanização
Complexo da Igreja da Boa Viagem na capital mineira da atualidade: crescimento e urbanização Leandro Couri/EM/D.A Press

O maciço tem tanta importância que, na época da construção de BH, a comissão chefiada por Aarão Reis fez lá estudos minuciosos sobre os aspectos biofísicos para nortear o projeto. Nos levantamentos, a equipe detalhou informações sobre solo, nascentes, qualidade das águas, direção dos ventos, regime de chuvas, temperatura e outros fatores que interferiam no antigo Curral del-Rei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés é fã número 1 da Serra do Curral. “Marco original do território de Belo Horizonte, foi eleita pela população o maior símbolo da capital. Além de emoldurar a cidade, consiste em elemento importante de recarga hídrica e proteção de espécies e é dos poucos lugares que guardam o nome de Curral del-Rei, arraial demolido para a construção de BH”.

Tópicos relacionados:

bh republica serra-do-curral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay