ESPECIAL BH 128 ANOS
Aniversário de BH: saiba quais os lugares favoritos de personalidades
Para retratar a imensidão de sentimentos por Belo Horizonte, o EM ouviu moradores sobre quais os seus lugares preferidos na cidade
14/12/2025 04:00
Na multiplicidade de Belo Horizonte, com seus ângulos de tradição e modernidade, as memórias se misturam, criando um amplo cenário afetivo.
Para retratar essa imensidão de sentimentos, o EM ouviu moradores sobre quais os seus lugares preferidos na cidade. Veja as escolhas de cada um: