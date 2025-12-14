Assine
ESPECIAL BH 128 ANOS

Aniversário de BH: saiba quais os lugares favoritos de personalidades

Para retratar a imensidão de sentimentos por Belo Horizonte, o EM ouviu moradores sobre quais os seus lugares preferidos na cidade

14/12/2025 04:00

'Acho incrível essa montanha na cidade. Olho para a serra sempre com muito encantamento, mas com uma certa tristeza também, porque ela é sempre muito desrespeitada', diz a escritora Carla Madeira
'Acho incrível essa montanha na cidade. Olho para a serra sempre com muito encantamento, mas com uma certa tristeza também, porque ela é sempre muito desrespeitada', diz a escritora Carla Madeira crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Na multiplicidade de Belo Horizonte, com seus ângulos de tradição e modernidade, as memórias se misturam, criando um amplo cenário afetivo.

Para retratar essa imensidão de sentimentos, o EM ouviu moradores sobre quais os seus lugares preferidos na cidade. Veja as escolhas de cada um:

