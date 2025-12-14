Assine
overlay
Início Gerais
ESPECIAL BH 128 ANOS

Aniversário de BH: quais lugares são a 'cara' de Belo Horizonte

Mercado Central, Praça da Liberdade e Serra do Curral estão entre os principais pontos turísticos apontados por 65 personalidades da capital mineira

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
14/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
'Nenhum lugar de BH foi cenário para tantas emoções coletivas quanto o Mineirão', diz Álvaro Damião, prefeito de BH
'Nenhum lugar de BH foi cenário para tantas emoções coletivas quanto o Mineirão', diz Álvaro Damião, prefeito de BH crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

Ângulos urbanos enquadram memórias afetivas e, cruzando tempo e espaços em histórias pessoais, encontram lugares de destaque na vivência de homens e mulheres residentes na cidade. O cenário é Belo Horizonte, primeira capital planejada no Brasil republicano, que chegou aos 128 anos nessa sexta-feira (12/12) – foi inaugurada no finalzinho do século 19, em 12 de dezembro de 1897 –, tem 2,3 milhões de habitantes e apresenta inúmeros atrativos para os visitantes. Se brasileiros e estrangeiros curtem tanto BH e prometem voltar, vale saber, agora, o que mais encanta aqui os belo-horizontinos de nascimento e “de coração”. Em resumo: que local tem a “cara de BH”?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para conhecer a resposta, o Estado de Minas ouviu 65 moradores, entre políticos, empresários, comerciantes, arquitetos, urbanistas, produtores culturais, autoridades religiosas, educadores, influencers, músicos, escritores, ambientalistas, profissionais liberais, atletas, comunicadores, colunistas e assinantes do jornal e outras pessoas que fazem girar a roda da vida comunitária. Cada um teve direito a escolher três locais. O eleito é o Mercado Central, seguido da Praça da Liberdade, palco de tantos acontecimentos históricos, e a Serra do Curral, patrimônio natural e paisagístico sob constante ameaça de atividades predatórias.

Também na lista dos “Dez Mais” se encontram Pampulha, Parque Municipal Américo Renné Giannetti, estádio do Mineirão, Viaduto Santa Tereza, praças Sete e Rui Barbosa, essa mais conhecida por Praça da Estação, e Lagoa da Pampulha (não a região, mas o espelho d’água).

A cidade é múltipla, tem nove regionais, 493 bairros e, claro, inúmeros recantos bem particulares. Assim, foram citados outros pontos que surpreendem. Estão “na boca do povo” restaurantes, botecos, sorveterias, cafeterias e docerias, indicativo da força e do sabor da culinária local. Moram no coração dos belo-horizontinos as regiões da Savassi e do Barreiro e os bairros da Graça, Concórdia, Santa Efigênia e Lagoinha. Curiosamente, locais badalados aparecem pouco na pesquisa, a exemplo da Rua do Amendoim, Galeria Ouvidor, Rua Sapucaí, Edifício Maletta e Mercado Novo.

Leia Mais

Esporte, arquitetura e diversidade

O prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), fica entre os que elegem a Serra do Curral, embora com ressalva: “É uma maldade comigo pedir para escolher apenas três lugares que considere a cara de Belo Horizonte. Logo eu que, nascido no Bairro Concórdia, desde criança rodo cada canto desta cidade e sempre me encanto com tantos lugares que não me canso de rever”.

Aceitando o desafio, “mesmo cometendo muitas injustiças por não poder citar uma boa dezena de lugares”, Damião incluiu mais dois que figuram entre os Dez Mais: o Mineirão, “outro cartão-postal da cidade, com 60 anos de história”, e o Mercado Central, reunindo gastronomia, história e turismo em um só lugar. “É o melhor, mais bonito e mais abrangente mercado do mundo”, garante o chefe do Executivo.

Nascido em Araxá, no Alto Paranaíba, o governador Romeu Zema (Novo) elege a Cidade Administrativa. "É o lugar onde trabalho, onde tomei posse, um local com arquitetura moderna, diferenciada”, diz. Em segundo lugar, vem a Pampulha. “Tenho o privilégio de morar lá e, todos os dias, ao sair e voltar para casa, passo em frente ao Mineirinho, ao Mineirão e à lagoa. Escuto os passarinhos todos os dias cedo.”

No coração do mineiro, cabe também a Praça da liberdade. “O Palácio da Liberdade é único na cidade, construção totalmente simbólica que expressa muito bem o que era Minas Gerais quando a capital mudou (de Ouro Preto) para Belo Horizonte”.

Sem puxar a “brasa para sua sardinha”, conforme avisa de antemão, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB), vai de Praça Carlos Chagas, nome oficial da Praça da Assembleia, “por ser um espaço que abraça todos os públicos”, a Pampulha, “para passear com a família, correr à beira da lagoa e andar de bicicleta com a filha”, e a Arena do Galo: “Acompanhar meu time, comer um tropeiro e fazer aquela boa resenha”.

Acolhimento e preservação

Natural de Cocos, no Sudoeste da Bahia, região fronteiriça com Minas, o arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, afirma que Belo Horizonte é a síntese do estado, “com uma cultura modelada a partir das muitas singularidades que definem o povo mineiro”. Assim, escolhe em primeiro lugar o Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul: “De lá, sempre contemplei o horizonte bonito que revela a cidade. Experimentei singular acolhida, abraços afetuosos, partilha calorosa de um café acompanhado de conversas tão comuns à gente do interior”.

O arcebispo destaca ainda a Catedral Cristo Rei, “coração da Arquidiocese de BH”, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte, e o Mosteiro Nossa Senhora das Graças, “escola de oração e contemplação tão bem-cuidada pelas monjas beneditinas, e que representa um tesouro da vida religiosa consagrada na capital de Minas”. Sempre preocupado com a questão ambiental, o médico sanitarista e professor Apolo Heringer Lisboa, idealizador do Projeto Manuelzão, iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com atuação na Bacia do Rio das Velhas, elege a Praça da Liberdade, que conhece como a palma da mão – “desde meus seis anos, foi meu espaço público: perto de casa, das escolas Delfim Moreira e Afonso Pena”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

'Acho incrível essa montanha na cidade. Olho para a serra sempre com muito encantamento, mas com uma certa tristeza também, porque ela é sempre muito desrespeitada', diz a escritora Carla Madeira
'Acho incrível essa montanha na cidade. Olho para a serra sempre com muito encantamento, mas com uma certa tristeza também, porque ela é sempre muito desrespeitada', diz a escritora Carla Madeira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Também a Mata das Borboletas, que conheceu jovem, então na forma de “matagal, nascente, vaga-lume e estrelas”, e a UFMG, onde se formou. Nessas memórias, estão os anos da ditadura militar, as passeatas e, claro, a diversão nos bailes, aos domingos.O câmpus Pampulha da UFMG se encontra no topo da lista para a reitora da instituição de ensino superior, Sandra Goulart Almeida, para quem a história da universidade se confunde com a de BH. “Aqui nasceu a UFMG há quase 100 anos. Ela tem uma marca muito forte na cidade e interlocução profunda com a capital”, afirma a reitora. O complexo da Pampulha e a Praça da Liberdade também são a “cara” da cidade, acrescenta.

Tópicos relacionados:

bh mercado-central pampulha praca-da-liberdade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay