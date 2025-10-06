Primeiro Centro Mineiro de Esportes Urbanos é inaugurado em BH

Como forma de incentivar a prática de novas modalidades esportivas, o primeiro Centro Mineiro de Esportes Urbanos foi inaugurado nesta segunda-feira (6/10) na capital mineira. Localizado na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Dona Clara, região da Pampulha, o centro de treinamento é voltado para a iniciação esportiva de crianças e jovens, com aulas gratuitas de basquete, escalada, breaking (dança de rua), BMX, skate e futebol de rua. Com capacidade inicial para 800 participantes, a meta é atender 1,6 mil pessoas até 2026, como parte do programa Minas Urbano. Com uma área de dois mil metros quadrados, o Centro Mineiro conta com uma quadra oficial de basquete 3x3, espaços para aulas de dança urbana e paredes de escalada. Além das áreas esportivas, o espaço inclui vestiários, arquibancadas e instalações modernas, pensadas para garantir conforto e acessibilidade aos participantes.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Romeu Zema destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da juventude mineira. “Muito feliz por estar aqui. Isso mostra que o esporte em Minas Gerais é valorizado. Com este centro, os jovens terão facilidade de acesso para praticar a modalidade que escolher. O importante é que, através do esporte, o jovem vai ter mais disciplina e, com treinamento, dedicação e esforço, o resultado naturalmente aparece", afirmou Zema.

A previsão é de que o espaço atenda, por ano, 800 jovens regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas. Segundo o governo, até 2026, o número de vagas deve dobrar, alcançando 1,6 mil beneficiados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um formulário online. A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas, entre estudantes, familiares e membros da comunidade, sejam impactadas direta ou indiretamente pelo projeto. As atividades serão realizadas de segunda a quinta-feira, com acompanhamento de profissionais especializados.

Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) foram investidos em torno de R$ 20 milhões, com previsão de mais R$ 3 milhões até o fim de 2026 para manutenção e ampliação do centro, reforçando o compromisso com o incentivo à prática esportiva e à inclusão social.

A estrutura servirá também como base para o desenvolvimento de novos talentos, preparando jovens atletas para competições locais, nacionais e até internacionais.

"Este espaço é totalmente dedicado aos jovens. O espaço é deles e será muito bem utilizado. O Minas Urbano é essencial para o centro, pois vai levar desenvolvimento e novas perspectivas para milhares de jovens. Tenho certeza que todos que participarem do nosso programa vão conseguir ter mais oportunidades ao longo do caminho", destacou a diretora-presidente da Codemge, Luísa Barreto.

Para a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, o novo Centro Mineiro de Esportes Urbanos reafirma o compromisso da Sedese em promover o esporte como ferramenta de inclusão.