Sementinhas do Esporte promove inclusão social na juventude

Fundado em 2018, na cidade de Belo Horizonte (MG), o Instituto Mais Ação é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal e a inclusão social por meio do esporte e da educação. Atualmente, o Instituto executa diferentes projetos, entre eles o Sementinhas do Esporte 5, que oferece aulas gratuitas de futsal para crianças e adolescentes de seis a 13 anos.

O programa é mantido por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, garantindo acesso gratuito ao esporte e está presente em nove cidades distribuídas nas cinco regiões do Brasil.

Além das aulas, os alunos participam de festivais esportivos, amistosos e passeios, recebendo uniforme (camisa, bermuda e meião) sem custo. “O programa visa promover inclusão social, desenvolvimento esportivo e a construção de valores fundamentais por meio do esporte”, explica Alexandre Seixas, fundador do Instituto Mais Ação.

Alexandre também enfatiza que a prática esportiva na vida dos jovens os ajuda a seguir regras, horários e compromissos, contribuindo para o desenvolvimento da disciplina. “O convívio com colegas e professores no esporte exige respeito mútuo, seja nas vitórias ou nas derrotas. O futsal, por exemplo, sendo um esporte coletivo, reforça o trabalho em equipe, pois os alunos aprendem que a cooperação e a comunicação são essenciais para alcançar objetivos comuns dentro e fora das quadras”, detalha.

Importância da atividade física na infância e adolescência

Conforme divulgado pela agência Gov.br, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) aponta que a taxa de crianças e adolescentes com excesso de peso varia entre 11,6% e 38,5%. Para incentivar hábitos mais saudáveis, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira recomenda que crianças e jovens de seis a 17 anos incorporem exercícios em sua rotina diária.

As orientações incluem a prática de atividade física ao menos uma hora por dia; em três dias da semana realizar atividades que contribuam para o fortalecimento muscular e ósseo; diminuir o tempo sentado ou deitado e para cada uma hora em comportamento sedentário, movimentar-se por pelo menos cinco minutos.

Benefícios do esporte para o desenvolvimento infantil

A prática regular de atividades físicas, segundo especialistas, melhora a concentração, a memória e a capacidade de raciocínio, favorecendo um melhor desempenho escolar.

“O esporte reduz o estresse e a ansiedade, além de estimular a produção de hormônios do bem-estar, como a endorfina e a serotonina. Crianças que praticam esportes também desenvolvem hábitos saudáveis, organização, persistência e melhora na socialização, contribuindo na criação de laços de amizade e sentimento de pertencimento. Isso é essencial para o desenvolvimento emocional, pois fortalece a confiança nas relações interpessoais e reduz a possibilidade de isolamento social”, acrescenta o fundador do Instituto Mais Ação.

Desafios e sustentabilidade do projeto

No momento, Alexandre explica que os principais desafios envolvem a captação de recursos e a sustentabilidade financeira, pois projetos como o Sementinhas do Esporte 5 dependem de patrocínios e incentivos fiscais para garantir estrutura, materiais e professores qualificados.

“Há desafios logísticos, como a disponibilidade de espaços adequados para a prática esportiva e a manutenção dos equipamentos. Outro fator importante é a continuidade do projeto a longo prazo, garantindo que as crianças possam seguir no esporte por vários anos e usufruir de todos os benefícios proporcionados pela iniciativa”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://institutomaisacao.com.br/?