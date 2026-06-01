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Homem invade bar, joga cadeiras e morre ao ser contido com 'mata-leão'

Segundo registro policial, gerente do bar, que funciona em um shopping, foi preso em flagrante pela agressão, mas liberado após pagar fiança

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
01/06/2026 18:32 - atualizado em 01/06/2026 18:39

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Homem invade bar, joga cadeiras e é morre ao ser contido com
Homem invade bar, joga cadeiras e morre ao ser contido com "mata-leão" crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um homem de 43 anos morreu em um bar de Uberlândia, Triângulo Mineiro, ao ser imobilizado durante uma confusão, dentro de um shopping da cidade. O gerente do estabelecimento, de 48 anos, foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 4 mil. A Polícia Civil investiga.

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Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima entrou no bar com comportamento agressivo e atacou clientes com cadeiras. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já havia sido contido por funcionários do estabelecimento. Durante a abordagem, os militares perceberam que ele estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

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Brigadistas do shopping, equipes do Samu e uma unidade de suporte avançado fizeram manobras de reanimação por cerca de 55 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem cai no chão, imobilizado com um golpe conhecido como "mata-leão". No vídeo, o gerente aparece segurando o homem.

Em depoimento, o gerente afirmou ter contido o homem por conta de sua agitação. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte, mas, após os procedimentos na delegacia, o investigado passou a responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido, autuado e liberado após o pagamento da fiança. O caso segue sob investigação e deverá contar com análise de imagens, depoimentos de testemunhas e demais elementos coletados durante a apuração.

Em nota, o shopping informou que "suas equipes de segurança e brigada foram chamadas para atuar numa ocorrência, em uma de suas operações, prestando os primeiros atendimentos. A Polícia Militar e o Samu foram imediatamente acionados, assumindo a condução no local".

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A nota termina com o shopping se solidarizando "com a família e presta o apoio necessário, à disposição também para colaborar com as autoridades".

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