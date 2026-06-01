UFMG cai 11 posições em ranking mundial de faculdades

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) caiu 11 posições no ranking mundial de universidades realizado pelo Centro para Rankings Universitários (CRUW). A lista foi divulgada na manhã desta segunda-feira (1/6) e a instituição ficou em 508ª colocação, com uma pontuação de 74.3.

A faculdade é a sexta entre as brasileiras no ranking, ficando atrás da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A UFMG ficou a 0.3 pontos da quinta colocada (Unesp), e a 6.9 pontos da primeira colocada (USP), que marcou 81.2 pontos e ocupa ainda a 119ª posição no ranking mundial.

O ranking avalia 21.291 universidades ao redor do mundo e, a cada ano, adota diferentes critérios para verificar a qualidade de ensino, como presença no mercado e pesquisa. Representando 25% da nota cada um, a educação e a empregabilidade são os maiores tópicos individuais.

Apesar disso, o campo de pesquisa representa maior porcentagem (40%), porque está dividido em outros quatro subtópicos.

Representando 10% do total temos o número total de artigos produzidos pela faculdade no período. Com o mesmo percentual, o ranking observa a publicação desses trabalhos dentro de periódicos de grande credibilidade e impacto. Também são considerados o nível de influência dos artigos nessas revistas (10%) e o número de citações dessas pesquisas em novos artigos (10%).

Por último, fora do campo de pesquisa, a qualificação do corpo docente também representa 10% da pontuação, observando o número de professores com méritos acadêmicos.

Universidades mineiras

A UFMG não foi a única faculdade mineira presente no ranking. Outras cinco aparecem no ranking. A segunda melhor ranqueada é a Universidade de Viçosa (UFV), em 1.015º. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) aparece em 1.102º lugar e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aparece em 1.283º.

Depois aparece a Universidade Federal de Lavras (Ufla) em 1.302º; a Universidade Federal de São João del-Rei em 1.479º. As duas últimas faculdades mineiras que aparecem são a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) em 1.944º e 1.974º lugar, respectivamente.

A Ufop ranqueia como a 48ª melhores instituições do Brasil. No total 53 integram o ranking da CWUR.

Situação no ranking

A queda da UFMG no ranking não é um cenário isolado. Quarenta e cinco das 52 universidades brasileiras presentes caíram na tabela. Em uma análise da situação, o presidente do CWUR Nadim Mahassen relatou que os problemas das instituições são estruturais. “O declínio das universidades públicas brasileiras reflete de anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos.”

Ele disse que a situação não está só nas salas de aula, mas também em atrair e reter talentos, além de produzir pesquisa de qualidade em escala. “Esse não é apenas um problema acadêmico, mas nacional, porque a erosão do sistema de ensino superior do Brasil prejudica o futuro de longo prazo do país”, afirmou Mahassen.

A USP caiu apenas uma posição no ranking geral e manteve o posto de melhor do país. Já a UFRJ, apesar de manter a posição em 2º no Brasil, caiu 15 posições na lista mundial.

Ao Estado de Minas, a UFMG declarou que não realiza o monitoramento do ranking da CWUR porque ele é realizado sem coleta de dados direto da universidade. E, como não existe nenhum contato direto com a instituição, não se manifestará sobre o assunto.

Os dados de investimentos em pesquisa da UFMG este ano ainda não foram divulgados.

Outros rankings

A UFMG também figura entre as melhores faculdades do mundo em outros rankings. No "QS World University Rankings", pesquisa feita anualmente com dados de quase de 7.000 instituições, a Universidade ficou em 595º lugar.

A pesquisa foi divulgada em junho do ano passado, mas é considerada de 2026. Nesta edição, a UFMG é a 6ª melhor instituição do Brasil e a 21ª da América Latina. O posicionamento representa uma melhoria de 100 posições no ranking geral – em 2025 a faculdade ficou entre as posições 671ª e 680ª.

As instituições brasileiras que ficam à frente da UFMG no "QS World University Rankings" são quase as mesmas do ranking feito pelo CRUW. Aqui, a UFRGS não figura à frente da UFMG. A PUC Rio é a instituição que ocupa o 5º lugar.

Nesse ranking, as posições globais dessas faculdades foram: USP (108ª), Unicamp (233ª), UFRJ (317ª), Unesp (450ª) e Puc Rio (571ª). A avaliação do ranking é feita pela Quacquarelli Symonds (QS), uma das analistas de ensino superior mais prestigiadas no mundo.

Nas diferentes categorias de avaliação, as notas variam entre 0 e 100. A UFMG apresentou alguns destaques de pontuação que foram: participação dentro da rede internacional de pesquisas (67.6), na empregabilidade dos alunos (50.9) e na sustentabilidade (48.2). Na pontuação final, ela ficou com 28.4.

Os outros critérios utilizados no ranking são a experiência de aprendizagem dos alunos e o engajamento global da instituição, especialmente no que diz respeito ao ingresso de estudantes internacionais. (Com informações de "Folha de São Paulo")



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck