O que abre e o que fecha em BH no feriado de Corpus Christi?

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4/6), altera o funcionamento de diversos serviços em Belo Horizonte. A data é um feriado municipal na capital mineira, e não apenas ponto facultativo, o que impacta diretamente o comércio e outros setores.

Nesta sexta-feira (5/6), o funcionamento da maioria dos serviços privados e do comércio será normal. No entanto, a data é ponto facultativo para servidores públicos federais e municipais, possibilitando um feriado prolongado para parte da população.

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Comércio e shoppings

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital tem permissão para funcionar no feriado, desde que cumpra as regras da convenção coletiva. A decisão de abrir ou não fica a critério de cada lojista.

Os shoppings da cidade funcionarão em horário especial. As lojas geralmente funcionam das 14h às 20h, enquanto as praças de alimentação e áreas de lazer costumam operar em horário estendido, normalmente das 10h às 22h. É sempre bom consultar o site do seu shopping de preferência para confirmar.

Supermercados e padarias

A maioria dos supermercados e padarias de Belo Horizonte funcionará em horário especial no feriado. A recomendação é que os clientes verifiquem com a unidade de sua preferência, mas a expectativa é que grande parte das lojas abra as portas com jornada reduzida, principalmente nos períodos da manhã e tarde.

Bancos e Correios

As agências bancárias não terão expediente na quinta-feira, seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Contas com vencimento na data poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil, sexta-feira, quando o atendimento volta ao normal. As agências dos Correios também estarão fechadas no feriado, retornando ao funcionamento padrão na sexta-feira.

Transporte público

O transporte público da capital mineira vai operar com o quadro de horários de domingo e feriado, com tarifa zero. No entanto, haverá um número menor de viagens ao longo do dia. As viagens de metrô também seguirão um intervalo maior entre os trens.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão normalmente, 24 horas por dia. Já os centros de saúde e serviços ambulatoriais estarão fechados, retomando as atividades na sexta-feira.

Lazer e cultura

Parques municipais, como o das Mangabeiras e o Municipal Américo Renné Giannetti, estarão abertos para visitação com horário limitado. Museus e outros locais culturais podem ter horários diferenciados, sendo importante consultar a programação de cada local antes de sair de casa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata