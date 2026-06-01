Mulher grávida questiona fotos em celular de namorado e é agredida

Um homem foi preso por agredir com socos a namorada, de 23 anos, grávida de cinco meses, durante uma discussão, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, nesse domingo (31/5). A vítima contou que encontrou fotos do companheiro com outra mulher e o questionou a respeito das imagens.

De acordo com o relato, o homem a teria enforcado, puxado seus cabelos e dado socos na região abdominal da mulher. Para se defender, ela o empurrou e arranhou o pescoço dele.

A irmã da vítima, de 15 anos, presenciou parte da ocorrência e acionou a polícia. Ao saber que a PM seria chamada, o suspeito deixou o local.

Apesar da fuga, os militares encontraram o suspeito Inicialmente, ele negou ter saído de casa, mas depois confirmou que esteve na residência da namorada. O suspeito alegou ter sido agredido por ela.

Diante dos relatos e das lesões constatadas nos envolvidos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

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Durante o registro da ocorrência, a jovem informou que já havia sofrido outras agressões durante o relacionamento e relatou comportamento possessivo por parte do companheiro. Ela também afirmou que pretendia encerrar o relacionamento.

