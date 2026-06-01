Vídeo: dois pitbulls atacam cachorro de rua em Patos de Minas
Segundo moradores, os cães estavam soltos, sem guia e sem focinheira, quando o ataque aconteceu
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Um vídeo mostra o ataque de um grupo de cães da raça pitbull a um cachorro cuidado por vizinhos do Bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, nesse domingo (31/5).
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O animal agredido vive na rua Rosilene Magalhães e as imagens mostram o momento em que os cães o atacam.
Segundo moradores, em relatos à Polícia Militar, os dois cães estavam soltos, sem guia e sem focinheira, quando o ataque aconteceu.
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Apesar da gravidade dos ferimentos, o animal sobreviveu e segue sob atendimento veterinário.
Ainda segundo relatos, o tutor dos pitbulls presenciou a situação, mas não conseguiu interromper o ataque. Depois do ocorrido, ele teria colocado a guia nos cães e deixado o local.
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O tutor não chegou a ser identificado, mas o caso segue sob investigação.