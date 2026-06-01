Assine
overlay
Início Gerais
SOLTOS NA RUA

Vídeo: dois pitbulls atacam cachorro de rua em Patos de Minas

Segundo moradores, os cães estavam soltos, sem guia e sem focinheira, quando o ataque aconteceu

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
01/06/2026 18:29

compartilhe

SIGA
×
Vídeo: grupo de pitbulls ataca cachorro de rua e tutor não dá socorro
Vídeo: dois pitbulls atacam cachorro de rua em Patos de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Um vídeo mostra o ataque de um grupo de cães da raça pitbull a um cachorro cuidado por vizinhos do Bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas, Alto Paranaíba, nesse domingo (31/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O animal agredido vive na rua Rosilene Magalhães e as imagens mostram o momento em que os cães o atacam.

Segundo moradores, em relatos à Polícia Militar, os dois cães estavam soltos, sem guia e sem focinheira, quando o ataque aconteceu.

Leia Mais

Apesar da gravidade dos ferimentos, o animal sobreviveu e segue sob atendimento veterinário.
Ainda segundo relatos, o tutor dos pitbulls presenciou a situação, mas não conseguiu interromper o ataque. Depois do ocorrido, ele teria colocado a guia nos cães e deixado o local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tutor não chegou a ser identificado, mas o caso segue sob investigação.

Tópicos relacionados:

ataques-caes-santa-luzia patos-de-minas pitbulls

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay