Homem é encontrado morto em construção ao lado de pá com sangue em MG

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (31/5) após um homem ser encontrado sem vida em uma construção na Rua Anita Trindade, no bairro Alvorada, em Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída dentro de uma construção. A morte foi constatada por uma médica do Samu.

Segundo a polícia, o corpo apresentava graves lesões na região da cabeça e do rosto. Próximo à vítima foram encontrados uma pá quebrada com manchas semelhantes a sangue e uma pedra, materiais que podem ter sido utilizados no crime.

Durante os levantamentos, os policiais também localizaram uma bolsa, um par de óculos e uma mecha de cabelo presa ao arame do portão. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Dois celulares foram recolhidos para análise. Dentro da bolsa encontrada na cena do crime havia um documento pertencente ao suspeito. Já no bolso da vítima, a perícia apreendeu dois pinos de cocaína.

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De acordo com a Polícia Militar, um homem de 18 anos é apontado como principal suspeito do homicídio. Equipes realizaram buscas, mas ele não foi localizado. Informações levantadas pelos policiais indicam que o suspeito teria desativado suas redes sociais após o crime. A motivação e as circunstâncias do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil.