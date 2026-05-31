Mulher sofre queda em trilha no Parque do Itacolomi, em Ouro Preto
Vítima sofreu lesão na perna esquerda e ficou impedida de andar
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Uma mulher de 43 anos sofreu uma queda durante uma trilha no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto (MG), Região Central. O caso ocorreu no sábado (30/5), mas o resgate só foi concluído mais de 11 horas depois, na madrugada deste domingo (31/5).
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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima estava a cerca de um quilômetro de distância do Pico do Itacolomi, em local de difícil alcance. Ela sofreu a queda durante a descida da trilha.
Ela foi encontrada com suspeita de luxação no tornozelo esquerdo, além de queixar intensas dores em todo a perna esquerda, o que a impedia de andar.
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A operação contou, além de cinco militares, com o apoio do marido da vítima, que solicitou ajuda, mais três integrantes da Escola Capitaniandos, e dois guias do parque.
Segundo a corporação, havia muita neblina e, por isso, não foi acionada aeronave para o resgate. Os militares ainda informaram que foram seis quilômetros para acessar a vítima e mais seis em terreno de difícil acesso para descer com a mulher. O resgate foi concluído às 2h30, sendo que o acionamento ocorreu às 15h do sábado.
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Após o resgate, a perna esquerda da moça foi imobilizada e ela foi carregada em uma maca devido ao trajeto íngreme. Posteriormente, foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.