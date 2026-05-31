Mulher sofre queda em trilha no Parque do Itacolomi, em Ouro Preto

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher de 43 anos sofreu uma queda durante uma trilha no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto (MG), Região Central. O caso ocorreu no sábado (30/5), mas o resgate só foi concluído mais de 11 horas depois, na madrugada deste domingo (31/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima estava a cerca de um quilômetro de distância do Pico do Itacolomi, em local de difícil alcance. Ela sofreu a queda durante a descida da trilha.

Ela foi encontrada com suspeita de luxação no tornozelo esquerdo, além de queixar intensas dores em todo a perna esquerda, o que a impedia de andar.

A operação contou, além de cinco militares, com o apoio do marido da vítima, que solicitou ajuda, mais três integrantes da Escola Capitaniandos, e dois guias do parque.

Segundo a corporação, havia muita neblina e, por isso, não foi acionada aeronave para o resgate. Os militares ainda informaram que foram seis quilômetros para acessar a vítima e mais seis em terreno de difícil acesso para descer com a mulher. O resgate foi concluído às 2h30, sendo que o acionamento ocorreu às 15h do sábado.

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Após o resgate, a perna esquerda da moça foi imobilizada e ela foi carregada em uma maca devido ao trajeto íngreme. Posteriormente, foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.