TRAGÉDIA

Idosa morre atropelada tentando atravessar trilhos de trem em Juiz de Fora

Mulher de 79 anos caminhava em trecho da ferrovia no Bairro Benfica quando foi atingida por composição. Vítima sofreu ferimentos na cabeça e morreu no local

FS
Fernanda Santiago*
11/03/2026 17:54

Trem de férias começa a circular em 2026 pela Estrada de Ferro
A idosa foi atingida enquanto atravessava a linha do trem em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Uma idosa de 79 anos morreu após ser atropelada por um trem na manhã desta sexta-feira (6/3), no Bairro Benfica, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu ferimentos na cabeça e já estava sem vida quando a equipe chegou ao local para o socorro. 

Em nota, a MRS Logística, empresa responsável pela operação da ferrovia, informou que o maquinista avistou a idosa caminhando em um ponto onde a circulação de pedestres é proibida e acionou imediatamente os freios de emergência, além de adotar os procedimentos de segurança previstos.

A companhia destacou, no entanto, que, diferentemente de um carro, um trem não consegue parar instantaneamente, o que impossibilitou evitar o atropelamento.

A empresa reforçou ainda que a linha férrea é uma área operacional destinada exclusivamente à circulação de trens e orientou a população a não caminhar sobre os trilhos nem permanecer na faixa de domínio da ferrovia, respeitando a sinalização e mantendo distância da via para evitar acidentes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

overflay