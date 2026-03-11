Idosa morre atropelada tentando atravessar trilhos de trem em Juiz de Fora

Uma idosa de 79 anos morreu após ser atropelada por um trem na manhã desta sexta-feira (6/3), no Bairro Benfica, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu ferimentos na cabeça e já estava sem vida quando a equipe chegou ao local para o socorro.

Em nota, a MRS Logística, empresa responsável pela operação da ferrovia, informou que o maquinista avistou a idosa caminhando em um ponto onde a circulação de pedestres é proibida e acionou imediatamente os freios de emergência, além de adotar os procedimentos de segurança previstos.

A companhia destacou, no entanto, que, diferentemente de um carro, um trem não consegue parar instantaneamente, o que impossibilitou evitar o atropelamento.

A empresa reforçou ainda que a linha férrea é uma área operacional destinada exclusivamente à circulação de trens e orientou a população a não caminhar sobre os trilhos nem permanecer na faixa de domínio da ferrovia, respeitando a sinalização e mantendo distância da via para evitar acidentes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice