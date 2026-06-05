Mulher é agredida e estuprada por três homens em Divinópolis

Uma mulher, de 45 anos, foi vítima de uma sequência de agressões e violência sexual praticadas por três homens em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi espancada, perseguida e obrigada a manter relações sexuais contra a própria vontade dentro de uma residência no Bairro Niterói, nesta quarta-feira (3/6).

Ferida e em estado de choque, a vítima conseguiu chegar a um abrigo da cidade, onde recebeu ajuda e denunciou o crime. Dois suspeitos foram presos e um terceiro homem ainda é procurado.

De acordo com a ocorrência, a mulher procurou ajuda em um abrigo após sofrer as agressões. Uma funcionária do local acionou a PM ao perceber que ela estava abalada emocionalmente e apresentava sinais de violência.

A vítima contou aos policiais que é usuária de drogas e vive em situação de rua. Ela afirmou que, no dia, foi até a residência de um homem com quem já havia mantido relações consensuais anteriormente. No local, encontrou o suspeito acompanhado de outros dois indivíduos em um beco atrás do campo do time de futebol Guarani.

De acordo com a mulher, um dos homens passou a acusá-la de ter uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Em seguida, ele pegou um pedaço de madeira e começou a agredi-la.

A vítima relatou que tentou escapar das agressões correndo para dentro da residência. No entanto, foi perseguida pelos três homens, que continuaram a espancá-la no interior do imóvel.

Ainda conforme o depoimento prestado à polícia, a mulher disse os suspeitos arrancaram suas roupas e a obrigaram a manter relações sexuais contra a sua vontade. Ela afirmou também que os três participaram da violência.

Quando conseguiu deixar o local, ela buscou ajuda no abrigo. Os policiais constataram que a vítima apresentava diversas escoriações e lesões pelo corpo, especialmente nos braços e nas pernas.

Diante da denúncia, a Polícia Militar acionou o protocolo de atendimento para vítimas de violência sexual. A mulher foi encaminhada ao Hospital São João de Deus, onde recebeu atendimento médico, psicológico e ginecológico.

Após o relato da vítima, os militares iniciaram buscas pelos suspeitos. Um homem, de 46 anos, apontado como um dos autores, foi localizado e, segundo a polícia, admitiu participação tanto nas agressões quanto na violência sexual. Um segundo suspeito, de 18, também foi encontrado e preso.

Durante as diligências, os militares ainda localizaram drogas, dinheiro e celulares em um dos imóveis ligados aos investigados. O material foi apreendido.

Os dois homens foram conduzidos à Central Estadual do Plantão Digital e permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Militar continua as buscas pelo terceiro suspeito citado pela vítima.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck