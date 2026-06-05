Foragido que matou homem por causa de R$ 10 é preso em Lagoa Formosa

Um homem procurado foi preso em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por um crime cometido por causa de R$ 10.

Segundo a Polícia Militar, a morte de um jovem de 21 anos aconteceu em agosto de 2025, no Bairro Boa Esperança, em São Gotardo. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 10 e contou com a participação de outros dois suspeitos.

A prisão do homem de 25 anos ocorreu após a PM de São Gotardo repassar informações sobre o paradeiro do foragido às equipes de Lagoa Formosa. Durante buscas na Rua Juquinha Souto, os militares localizaram um homem com as características informadas.

Na abordagem, o suspeito apresentou um nome falso, mas acabou revelando sua verdadeira identidade após a checagem dos dados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi preso e encaminhado às autoridades competentes, permanecendo à disposição da Justiça.