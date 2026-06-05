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Foragido que matou homem por causa de R$ 10 é preso em Lagoa Formosa

Prisão do homem de 25 anos ocorreu após a PM de São Gotardo repassar às equipes de Lagoa Formosa informações sobre o paradeiro do foragido

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/06/2026 21:12 - atualizado em 05/06/2026 21:12

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Mandado de prisão em aberto levou à captura de homem de 25 anos em Lagoa Formosa.
Mandado de prisão em aberto levou à captura de homem de 25 anos em Lagoa Formosa. crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem procurado foi preso em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por um crime cometido por causa de R$ 10.

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Segundo a Polícia Militar, a morte de um jovem de 21 anos aconteceu em agosto de 2025, no Bairro Boa Esperança, em São Gotardo. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 10 e contou com a participação de outros dois suspeitos.

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A prisão do homem de 25 anos ocorreu após a PM de São Gotardo repassar informações sobre o paradeiro do foragido às equipes de Lagoa Formosa. Durante buscas na Rua Juquinha Souto, os militares localizaram um homem com as características informadas.

Na abordagem, o suspeito apresentou um nome falso, mas acabou revelando sua verdadeira identidade após a checagem dos dados.

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Ele foi preso e encaminhado às autoridades competentes, permanecendo à disposição da Justiça.

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