Incêndio consome casa em bairro de Contagem

Um incêndio consumiu uma casa de dois cômodos, no Bairro Colorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater as chamas.

De acordo com a corporação, o fogo começou em vegetação próxima ao barracão. Como parte do imóvel era construído com madeira e alvenaria, o fogo logo se espalhou pela construção.

Na casa, conforme os bombeiros, havia grande quantidade de material acumulado, o que também contribuiu para o desenvolvimento do fogo. Não havia ninguém no local, e não houve registro de feridos.

Nos trabalhos de combate, os militares conseguiram confinar o incêndio na parte de madeira do imóvel, protegendo a parte de alvenaria. Foram utilizados cerca de seis mil litros de água para apagar as chamas.

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Em vídeo registrado por vizinhos é possível ver o fogo alto e muita fumaça. Havia alguns veículos estacionados na rua, próximo ao local.