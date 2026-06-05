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Incêndio consome casa em bairro de Contagem

Fogo teria começado em vegetação próxima ao imóvel. A construção era feita em grande parte de madeira e alvenaria. Ninguém ficou ferido

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Repórter
05/06/2026 18:49

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Vizinhos registraram o momento do incêndio
Vizinhos registraram o momento do incêndio crédito: CBMMG

Um incêndio consumiu uma casa de dois cômodos, no Bairro Colorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater as chamas.

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De acordo com a corporação, o fogo começou em vegetação próxima ao barracão. Como parte do imóvel era construído com madeira e alvenaria, o fogo logo se espalhou pela construção. 

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Na casa, conforme os bombeiros, havia grande quantidade de material acumulado, o que também contribuiu para o desenvolvimento do fogo. Não havia ninguém no local, e não houve registro de feridos.

Nos trabalhos de combate, os militares conseguiram confinar o incêndio na parte de madeira do imóvel, protegendo a parte de alvenaria. Foram utilizados cerca de seis mil litros de água para apagar as chamas.

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Em vídeo registrado por vizinhos é possível ver o fogo alto e muita fumaça. Havia alguns veículos estacionados na rua, próximo ao local.

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