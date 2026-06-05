Corpo de pescador desaparecido no rio Araguari é encontrado pelos bombeiros

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) encontrou o corpo de um pescador no rio Araguari, em Tupaciguara (MG), na Região do Triângulo. A vítima, de 53 anos, tinha sido vista pela última vez caindo de seu barco nessa quinta-feira (4/6).

De acordo com informações dos bombeiros, um homem navegava no rio Araguari quando se aproximou do barco do pescador e percebeu que ele estava com sinais de embriaguez. Durante a conversa, a vítima tentou se sentar na lateral do barco mas caiu no rio.

Na tentativa de voltar para a embarcação, o pescador bateu a cabeça na lateral do barco, perdeu os sentidos e submergiu. O outro homem tentou ajudar a vítima com um pedaço de madeira, mas não teve sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas na área onde o homem indicou ter visto o pescador desaparecer. Na quinta-feira (4/6), os militares realizaram mergulhos entre sete e oito metros de profundidade. De acordo com a equipe de resgate, o local não tem correnteza e possui visibilidade mediana.

Com o cair da noite, as buscas foram encerradas e retomadas nesta sexta-feira (5/6) por volta das 7h. Às 10h, durante o primeiro mergulho, os bombeiros encontraram o corpo a nove metros de profundidade.

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Segundo a corporação, a funerária está no local e uma equipe da perícia da Polícia Civil está a caminho.